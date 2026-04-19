Hóa chất Đức Giang muốn miễn nhiệm chức vụ của ông Đào Hữu Huyền và con trai

Hóa chất Đức Giang dự kiến miễn nhiệm hết chức vụ của 3 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có ông Đào Hữu Huyền, Đào Hữu Duy Anh do đang bị khởi tố.

Thông tin trên được Hóa chất Đức Giang công bố trong tài liệu chuẩn bị phiên họp thường niên diễn ra ngày 8/5. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền đang giữ chức Chủ tịch, còn ông Đào Hữu Duy Anh là Phó chủ tịch.

Nếu miễn nhiệm ông Đào Hữu Huyền và con trai, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty này còn lại hai thành viên là Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt và bà Nguyễn Thị Thu Hà. Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, doanh nghiệp này dự kiến bầu bổ sung 3 người mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029. Hóa chất Đức Giang hiện chưa công bố các ứng viên thay thế.

Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang. Ảnh: DGC

Trước đó, ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Hóa chất Đức Giang và con trai Đào Hữu Duy Anh, Phó chủ tịch nguyên Tổng giám đốc công ty.

Hóa chất Đức Giang được thành lập vào năm 1963, từng thuộc Tổng cục Hóa chất. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa vào năm 2003, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất axit photphoric, photpho vàng, phân bón...

Theo báo cáo tự lập, năm 2025, Hóa chất Đức Giang ghi nhận gần 11.266 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 3% lên 3.188 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang được đặt tại khu công nghiệp Tằng Loỏng (Lào Cai), tháng 3/2026. Ảnh: Ngọc Thành

Tính đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, muộn 19 ngày so với quy định. Vì vậy, cổ phiếu DGC bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo và không còn đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ từ ngày 23/4.

Phía Hóa chất Đức Giang cho biết việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán là tình huống bất khả kháng. Họ đã gửi văn bản giải trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, xin gia hạn thời gian nộp báo cáo sau mốc 30/3. Doanh nghiệp cam kết cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện báo cáo và công bố thông tin ngay khi các điều kiện cho phép.

Trọng Hiếu