Hoa ban phủ trắng các tuyến đường ở Điện Biên

Tháng 3 hằng năm, hoa ban bung nở khắp núi rừng, bản làng và phố phường ở Điện Biên. Dọc theo các cung đường dẫn vào trung tâm Điện Biên Phủ và các huyện vùng cao, sắc trắng của hoa ban phủ kín các triền núi. Bản Nặm Cứm, xã Nà Tấu (ảnh) chìm trong sắc hoa ban.
Hoa bắt đầu chu kỳ nở từ đầu tháng 2 và đạt mật độ dày đặc nhất vào trung tuần tháng 3 khi tiết trời dần nắng ấm.
Nhiệt độ Điện Biên đầu tháng ba 21-26 độ C, có nắng, giúp hoa nở đều. Anh Trịnh Xuân Tư, nhiếp ảnh gia tại Điện Biên, cho hay những cánh hoa trắng pha tím hồng tạo nên bức tranh mùa xuân nổi bật của vùng đất cực Tây.
Hoa Ban bung nở trên đỉnh đèo Pha Đin, sắc hoa trắng bao phủ dọc các khúc cua. Càng lên cao, khí hậu mát mẻ khiến hoa nở muộn hơn nhưng giữ được độ tươi lâu, kéo dài mùa thưởng hoa cho du khách đến hết tháng 3.
Hoa ban Điện Biên gắn với truyền thuyết về nàng Ban, hay còn gọi là "Sự tích hoa ban trắng". Chuyện kể về một cô gái người Thái xinh đẹp, thủy chung. Sau nhiều trắc trở trong tình yêu, nàng đã hóa thân thành cây ban nở hoa trắng, tỏa hương khắp núi rừng.
Hoa ban nở trắng trên mái nhà của người dân bản Nặm Cứm. Nơi đây sở hữu khoảng 1.200 gốc ban cổ thụ mọc tự nhiên, chiều cao trung bình trên 5 m.
Thiếu nữ trong trang phục dân tộc Thái lưu giữ khoảnh khắc với mùa hoa ban. Anh Xuân Tư cho biết các tuyến đường, khu vực ven hồ và công viên có hoa ban nở rộ thu hút người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, tận hưởng không khí mùa xuân.
"Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống của đồng bào Thái tạo dáng dưới tán ban đã trở thành khoảnh khắc quen thuộc mỗi mùa hoa", anh Xuân Tư nói.
Nhịp sống của người dân Nặm Cứm dưới những tán cây hoa ban cổ thụ. Bản Nặm Cứm được thành lập năm 1997, là nơi sinh sống lâu đời của người Thái đen và người Mông.
Lễ hội Hoa Ban 2026 diễn ra từ ngày 6/3 đến 12/3 với chủ đề "Hoa Ban - Khát vọng Điện Biên". Tối 8/3, chương trình khai mạc tại Quảng trường tỉnh gây ấn tượng với màn ứng dụng công nghệ trình diễn ánh sáng (drone mapping) tái hiện lịch sử vùng đất và huyền tích về loài hoa biểu tượng.
Hoa ban nở trên di tích Tượng đài kéo pháo. Du khách đến Điện Biên dịp lễ hội có thể tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng như trình diễn di sản 19 dân tộc, tái hiện hội thi xe đạp thồ lịch sử và không gian ẩm thực cảnh "Bếp Hoàng Cầm".
Lễ hội không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa biểu tượng vùng Tây Bắc mà còn là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, hấp dẫn du khách đến vùng đất lịch sử. Hướng dẫn du lịch địa phương cho biết hoa ban đang vào mùa đẹp nhất. Thời điểm lý tưởng để săn hoa là trong khoảng 10 ngày tới.
Mai Phương
Ảnh: Trịnh Xuân Tư