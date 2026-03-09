Hoa ban phủ trắng các tuyến đường ở Điện Biên

Tháng 3 hằng năm, hoa ban bung nở khắp núi rừng, bản làng và phố phường ở Điện Biên. Dọc theo các cung đường dẫn vào trung tâm Điện Biên Phủ và các huyện vùng cao, sắc trắng của hoa ban phủ kín các triền núi. Bản Nặm Cứm, xã Nà Tấu (ảnh) chìm trong sắc hoa ban.

Hoa bắt đầu chu kỳ nở từ đầu tháng 2 và đạt mật độ dày đặc nhất vào trung tuần tháng 3 khi tiết trời dần nắng ấm.