Hoa anh đào mãn khai ở Tokyo

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào đang mãn khai ở Tokyo. Nhiệt độ trên toàn khu vực Kanto - Koshin đã vượt 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở Tokyo đã vượt 21 độ C. Hoa anh đào năm nay mãn khai sớm hơn 4 ngày so với trung bình hằng năm. Ảnh: Bloomberg