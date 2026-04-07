Hỗ trợ tới 20 tỷ đồng cho doanh nghiệp tái chế pin, xe cũ

Doanh nghiệp tái chế pin, xe cũ trong diện thải bỏ có thể được hỗ trợ đến 20 tỷ đồng từ Quỹ Bảo vệ Môi trường, theo Nghị định của Chính phủ.

Theo Nghị định 110 của Chính phủ về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), doanh nghiệp được chọn phương án tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường theo khối lượng sản phẩm, bao bì bán ra thị trường và tỷ lệ tái chế bắt buộc với từng nhóm.

Trường hợp họ chọn đóng góp vào quỹ, khoản này sẽ được dành hỗ trợ một phần cho hoạt động thu gom, tái chế theo cơ chế đề xuất cạnh tranh. Trước ngày 1/6 hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ công bố gói hỗ trợ với từng nhóm sản phẩm, bao bì.

Mức hỗ trợ với tái chế các loại bao bì, dầu nhớt, săm, lốp, bóng đèn, tấm quang năng... tối đa 10 tỷ đồng. Còn tái chế ắc quy, pin, rác thải điện - điện tử, phương tiện giao thông được hỗ trợ tới 20 tỷ đồng.

Gia đình ông Trần Mạnh Du (quận Gò Vấp) phân loại rác để bán phế liệu tại nhà, ngày 5/8/2019. Ảnh: Thành Nguyễn

Với mỗi gói trên, cơ quan chức năng chọn một đơn vị được hỗ trợ từ quỹ. Mỗi đơn vị có thể đề nghị nhận hỗ trợ từ quỹ với nhiều nhóm sản phẩm, bao bì, nhưng không quá ba gói hỗ trợ trong một nhóm.

Cũng theo Nghị định 110, doanh nghiệp có thể tự tái chế hoặc dùng rác thải làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm mới. Ngoài ra, họ cũng được ký hợp đồng với đơn vị tái chế hoặc ủy quyền cho một tổ chức thực hiện việc này. Đơn vị tái chế được thuê thực hiện dịch vụ phải có giấy phép môi trường theo quy định.

Trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng với bao bì thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, phân bón, thức ăn chăn nuôi, xi măng... Nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện giao thông đường bộ có trách nhiệm tái chế với xe do họ sản xuất, nhập khẩu từ ngày 1/1/2027.

Thủy Trương