Hỗ trợ 30-60 triệu đồng cho trường hợp nhà sập, hư hỏng do mưa lũ

Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ 60 triệu đồng; nhà bị ngập, hư hỏng nặng là 30 triệu đồng.

Mức hỗ trợ trên nằm trong tiêu chí hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh ban hành ngày 23/11.

Hộ có nhà đổ, sập hoàn toàn, không còn nơi ở, được hỗ trợ 60 triệu đồng để làm lại nhà. Hộ có nhà bị ngập, sập một phần hoặc hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Người trong các hộ bị ngập, đời sống bị ảnh hưởng và gặp khó khăn được hỗ trợ một triệu đồng/người. Học sinh từ tiểu học trở lên thuộc các hộ này được hỗ trợ 500.000 đồng/em để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Căn nhà ở Nha Trang hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: Thanh Tùng

Nguồn kinh phí lấy từ ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương, ngân sách dự phòng của tỉnh, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác.

Cũng trong ngày, tỉnh Khánh Hòa phân bổ 2.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân vùng thiệt hại nặng.

Theo thống kê, mưa lũ ở tỉnh làm 15 người chết, 20 người bị thương. Có 30.655 hộ với hơn 115.300 nhân khẩu bị ngập từ 1-3 m tại các khu vực như Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, Ninh Hòa... Tổng thiệt hại ước tính 5.000 tỷ đồng.

Bùi Toàn