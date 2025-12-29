Hồ Quỳnh Hương ra MV tặng sinh nhật con trai

Hồ Quỳnh Hương hát ca khúc "Con là phép màu của cha mẹ" do chồng cô sáng tác, mừng sinh nhật con trai - bé Táo - tròn ba tuổi.

MV "Con là phép màu của cha mẹ" - Hồ Quỳnh Hương MV "Con là phép màu của cha mẹ", phát tối 28/12. Video: Nhân vật cung cấp

Phần lời bài hát được phát triển từ những vần thơ do bạn đời Hồ Quỳnh Hương - doanh nhân Hoàng Công Thành viết. Nội dung thể hiện niềm hạnh phúc khi được làm bố mẹ, sự hiện diện và đồng hành con trên từng chặng đường lớn lên. Trên nền giai điệu nhẹ nhàng, ca sĩ hát theo lối tự sự, truyền tải tình yêu thương và sự gắn bó. Hồ Quỳnh Hương dùng những hình ảnh vợ chồng quây quần bên con trai để dựng MV.

Theo ca sĩ, bạn đời cô là người trân trọng các giá trị gia đình. Ca từ anh viết là cách ghi lại những cảm xúc dành cho bé Táo và tổ ấm nhỏ.

Ca sĩ gốc Quảng Minh và doanh nhân Hoàng Công Thành tổ chức đám cưới hồi tháng 5 tại Đảo Rều ở Hạ Long. Cũng trong dịp này, cô lần đầu chia sẻ thông tin về con trai với công chúng. Sau đó, trong một số dịp, Hồ Quỳnh Hương đăng hình ảnh đời sống gia đình trên fanpage, nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả.

Vợ chồng Hồ Quỳnh Hương bên con trai dịp Giáng sinh 2025.

Hồ Quỳnh Hương, 45 tuổi, được biết đến qua các album Vào đời (2003), Ngày dịu dàng (2004), Sao tình yêu (2005), Non-Stop (2007), Diamond Noir (2007), Năng lượng (2009), Anh (2010). Ca sĩ có nhiều bản hit như Anh, Có nhau trọn đời, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã. Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hồ Quỳnh Hương từng tổ chức concert Sắc màu (2011) - liveshow được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô. Sau đó, cô chuyển hướng kinh doanh, hướng đến cuộc sống thiền tịnh, thỉnh thoảng dạy học tại Nhạc viện TP HCM.

Hoàng Dung