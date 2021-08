Hồ nước vừa mặn vừa ngọt, vừa nóng vừa lạnh

PhilippinesNhiều du khách khi lặn xuống hồ Barracuda đã miêu tả họ có cảm giác không trọng lực và như đang đi bộ trên mặt trăng.

Hồ Barracuda (người địa phương gọi là hồ Luluyuan) nằm ở phía bắc đảo Coron. Hồ nổi tiếng bởi sự thay đổi kỳ lạ của nhiệt độ cùng độ mặn trong nước, biến nơi đây trở thành một trong những địa điểm mang lại cho du khách trải nghiệm lặn độc đáo nhất thế giới.

Hồ nước nơi khách bơi giống như đang đi trên mặt trăng Video: Insider

Theo đó, khi bắt đầu bơi trên bề mặt, bạn sẽ tiếp xúc với làn nước có nhiệt độ khoảng 28 độ C. Khi lặn xuống độ sâu 14-15 m, nhiệt độ thay đổi đáng kể, đạt tới gần 38 độ C, tương đương nhiệt độ bồn tắm nước nóng. Do đó, lời khuyên của nhiều người là bạn không cần thiết phải mặc bộ đồ lặn ở đây vì nước rất ấm áp. Hiện tượng này gọi là Thermocline (Nhiệt tuyến hay đường phân cách nhiệt, vùng nước chuyển tiếp giữa vùng có nhiệt độ ấm hơn và lạnh hơn).

Nhưng sự bất ngờ chưa dừng lại đó. Khi lặn xuống vùng nước muối tiếp theo, nhiệt độ lại nóng đến mức không chịu đựng nổi và sau đó lại trở nên mát mẻ ở gần đáy. Sự thay đổi nhiệt độ kỳ lạ này là do hồ chứa cả nước mặn và nước ngọt. Các thợ lặn thậm chí có thể nhìn thấy ranh giới mỏng manh ngăn cách hai vùng nước trong hồ.

Hồ có làn nước xanh trong như pha lê, ẩn mình giữa những rặng đá vôi kỳ vĩ và xinh đẹp. Ảnh: Flickr

Các thợ lặn đã mô tả cảm giác khi bơi ở đây không khác gì bước vào vùng "không trọng lực" và như "đang đi bộ trên mặt trăng". Đó là trải nghiệm kỳ lạ của cảm giác bị kẹt giữa hai thế giới lặp đi lặp lại. Đầu tiên, đó là khoảnh khắc khi cơ thể bạn xuyên qua giữa hai lớp nước có nhiệt độ chênh nhau đến 10 độ C. Sau đó là sự phi trọng lực của việc lơ lửng và chơi đùa trong một không gian mà dường như lực hấp dẫn đã mất tác dụng lên bạn, cũng như mọi thứ xung quanh bạn.

Bên cạnh đó, hồ còn mang đến cho bạn một trải nghiệm độc đáo khác: ở độ sâu 4 m, nước chuyển từ nước ngọt sang nước mặn. Tại đây các thợ lặn có thể nhìn thấy một heliocline (khu vực mà nước có độ mặn khác nhau trộn lẫn). Nó trông gần giống như một cơn lốc xoáy dài, mỏng, đen xám, nằm ngang ở phía xa. Bạn có thể nhìn thấy một heliocline ở độ sâu 14m.

Các thợ lặn đang đi bộ trên dưới đáy hồ. Ảnh: Remote Lands

Một trải nghiệm độc đáo khác mà du khách có dịp thưởng thức khi lặn là cát ở dưới đáy được mô tả mềm, mượt và "mướt như thạch". Ngày nay, dưới đáy hồ không còn nhiều cá nhồng lớn (barracudas), nhưng nếu may mắn, bạn vẫn có thể nhìn thấy một con.

Anh Minh (Theo Remote Lands)

