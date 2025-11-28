Hồ Núi Cốc hướng đến sản phẩm nghỉ dưỡng gắn với bản sắc vùng

Thái NguyênĐịnh hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hiện đại, bền vững, Hồ Núi Cốc được đầu tư cảnh quan, dịch vụ, sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa địa phương.

Với nhiều dự án về hạ tầng, dịch vụ và kết nối được đẩy mạnh đầu tư, phía Tây Thái Nguyên là một trong những cực phát triển chiến lược của tỉnh. Tuyến Bắc Sơn kéo dài đang được thi công với quy mô 6 làn xe, hệ thống cầu vượt, hầm chui và chiếu sáng thông minh. Khi hoàn thiện, đây sẽ là tuyến đường rộng nhất của tỉnh, kết nối trực tiếp trung tâm với khu vực phía Tây và đóng vai trò trục giao thông Đông - Tây của địa phương.

Song song hạ tầng giao thông, sân vận động 22.000 chỗ tại xã Đại Phúc đang gấp rút hoàn thiện, dự kiến đi kèm các hạng mục thương mại, khách sạn và phố đi bộ. Sân golf Tân Thái 18 hố cũng đã triển khai san nền, kỳ vọng vận hành năm 2026. Nhiều tập đoàn tiếp tục khảo sát các khu đô thị sinh thái, resort, trường quốc tế và cơ sở y tế tại khu vực này.

Toàn cảnh khu du lịch Hồ Núi Cốc. Ảnh: Flamingo

Theo các chuyên gia, những dự án trọng điểm tập trung ở phía Tây góp phần định vị lại vai trò của khu vực, trong đó Hồ Núi Cốc - điểm đến du lịch lâu năm được xem là trung tâm hưởng lợi trực tiếp. Tỉnh định hướng đưa nơi này thành một trong 16 khu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng gắn với văn hóa trà Thái Nguyên vào năm 2030.

Hồ Núi Cốc được quy hoạch trở thành điểm đến du lịch trọng tâm, thay vì chỉ là khu vui chơi trong ngày. Diện mạo cảnh quan, hạ tầng dịch vụ và các sản phẩm nghỉ dưỡng tại đây định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, bền vững và gắn với bản sắc vùng.

Trong đó, dự án World Islands Ho Nui Coc định hướng phát triển quần thể nghỉ dưỡng, giải trí, sinh thái quy mô lớn. Flamingo Maison 108 Hồ Núi Cốc là phân khu đầu tiên được triển khai trong tổng thể dự án.

Dinh thự, khách sạn 5 sao, chuỗi biệt thự sinh thái ven hồ và hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng giải trí trong tương lai sẽ kiến tạo nên quần thể World Islands Ho Nui Coc. Ảnh: Flamingo

Tọa lạc trong khu lõi của khu du lịch Hồ Núi Cốc, phân khu này khai thác lợi thế tự nhiên của hồ, đồng thời tích hợp kiến trúc hiện đại và sản phẩm lưu trú đa dạng. Đơn vị phát triển cho biết, quần thể được quy hoạch theo mô hình các đảo xanh, gồm khu dinh thự, khách sạn 5 sao, sky villa, biệt thự ven hồ và chuỗi tiện ích giải trí.

Flamingo Maison 108 sở hữu 108 căn dinh thự đặt theo sườn núi tự nhiên, đảm bảo tầm nhìn hướng hồ. Một số tiện ích được định hướng phát triển gồm câu lạc bộ du thuyền Flamingo Yachting Club, ba đảo chủ đề liên quan tới khám phá sinh thái, trị liệu sức khỏe và nghệ thuật, cùng nhiều không gian trải nghiệm.

Theo định hướng của doanh nghiệp phát triển dự án, mô hình nghỉ dưỡng, sinh thái tại đây kế thừa kinh nghiệm vận hành từ các dự án Flamingo Cát Bà và Flamingo Đại Lải.

Phối cảnh thiết kế bên trong một căn biệt thự tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc. Ảnh: Flamingo

Việc nhiều dự án hạ tầng, thể thao và nghỉ dưỡng đồng loạt triển khai được kỳ vọng thúc đẩy Hồ Núi Cốc chuyển mình từ điểm đến cuối tuần thành trung tâm du lịch, giải trí quy mô của vùng. Với diện tích mặt hồ khoảng 25 km2, khu vực này được đánh giá có tiềm năng để hình thành không gian đô thị, du lịch sinh thái trong dài hạn.

Đại diện Flamingo Holdings tin tưởng, sự xuất hiện của các quần thể nghỉ dưỡng mới sẽ góp phần khai thác tốt hơn lợi thế cảnh quan và tăng sức hút của Hồ Núi Cốc, đồng thời tạo thêm sản phẩm cho du lịch Thái Nguyên.

Song Anh