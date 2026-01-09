Hố nhỏ giữa phố lớn khiến người đi xe máy 'đo đường'

Hà NộiVấp phải hố, người đi xe máy ngã lăn ra đường ngay khi ôtô phía sau đi tới, hôm 8/1 tại Khuất Duy Tiến.

Người đi xe máy tự ngã trước đầu ôtô Video: CTV

Tình huống giao thông: Đường đông, thanh niên lái xe máy một tay bất ngờ vấp hố giữa đường, xe loạng choạng rồi ngã ngay khi hai ôtô từ phía sau đi tới. May mắn hai lái xe ôtô kịp thời dừng lại, tránh được một tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Những ngày cuối năm, các phương tiện tham gia giao thông đông đúc hơn, nhiều người trở nên hối hả hơn. Người điều khiển phương tiện giao thông cần tập trung quan sát kiểm soát tốc độ giữa khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra trên đường giữ an toàn cho bản thân và những người đi đường khác.

Đặc biệt, khi trời lạnh, nhiều người có thói quen lái xe một tay, tay còn lại đút túi áo, khiến việc xử lý khi gặp tình huống bất ngờ trở nên khó khăn. Trong tình huống này, nếu điều khiển bằng hai tay, khả năng cao thanh niên sẽ không gặp tai nạn.

Nguyên Vũ