Họ hàng trở mặt khi không thể tiếp tục thuê nhà tôi

Họ liên tục nói những lời lẽ không hay không chỉ với gia đình tôi mà còn với những người thân xung quanh.

Trước giờ, gia đình tôi có cuộc sống êm đềm, đủ đầy do sở hữu ngôi nhà mặt tiền, thuận tiện cho kinh doanh. Nay bố mẹ tôi có tuổi, mong muốn anh em trong gia đình ai có khả năng thì đứng lên kinh doanh, nếu không sẽ cho thuê. Lúc đó, do tình hình dịch Covid căng thẳng, cả nhà tôi thống nhất tạm thời cho thuê đến khi ai muốn làm sẽ trao lại để mọi người có điều kiện phát triển tốt nhất. Gia đình tôi thống nhất chỉ để lại mặt tiền cho các con trong nhà, còn cho thuê sẽ cho người ngoài thuê, tránh để họ hàng làm vì có thể gặp phải nhiều khó khăn về tiền bạc. Trong quá khứ, nhà tôi thường gặp rắc rối với người thân trong chuyện tiền bạc nên muốn tránh tối đa. Tuy nhiên, khi nhà tôi treo biển cho thuê, một người họ hàng thấy được và ngọt nhạt liên tục để mẹ tôi đồng ý. Họ làm đủ cách, bố mẹ tôi không biết từ chối thế nào nên tặc lưỡi cho họ thuê. Dù sao cũng là thời điểm dịch và do biết khả năng nên nghĩ họ chỉ làm một thời gian ngắn là bỏ nên không để tâm nhiều.

Do chủ quan không khảo sát giá trước, mẹ tôi để giá thuê khá rẻ (các nhà xung quanh đều cho thuê giá phải gấp rưỡi đến gấp đôi giá mẹ đưa ra). Họ ngay lập tức đồng ý và lên hợp đồng kêu cho thuê dài hạn. Mẹ tôi không đồng ý, bảo cho thuê bình thường và nếu có lấy lại nhà chỉ cần nói trước ba tháng. Họ đồng ý nên nhà tôi không nghĩ nhiều nữa. Bẵng đi cho đến giờ, đã trôi qua ba năm, nhà tôi có kế hoạch mới nên thông báo với họ đến cuối năm lấy lại nhà (đúng thời gian ba tháng trong hợp đồng), yêu cầu họ sắp xếp để trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, họ thái độ ngay với nhà tôi, liên tục nói những lời lẽ không hay không chỉ với gia đình tôi mà còn với những người thân xung quanh. Điều này làm tôi tưởng như gia đình mình đang cướp nhà của họ vậy. Đáng nói, trong suốt thời gian thuê nhà (liên tục ba năm qua), họ luôn kỳ kèo tiền nhà, bớt xén liên tục khiến nhà tôi khó chịu. Chưa kể, họ còn kêu làm không có lãi, được bao nhiêu đóng hết cho nhà tôi nên việc lấy nhà ngay như thế này khiến họ mất hết vốn liếng dành dụm. Thật ra họ kinh doanh nhỏ, quay vòng vốn nhanh chứ không phải đầu tư hoành tráng bạc tỷ mà phải nói kiểu thế.

Có lẽ do không tìm được nhà rẻ như nhà tôi, họ quay về sửa lại nhà họ (trong ngõ nhỏ gần đó) để kinh doanh mặt hàng hiện tại. Trong lúc sửa thường sẽ đi lại qua nhà tôi, họ liên tục bóng gió kêu nhà tôi quá đáng, đòi nhà làm họ phải đập nhà đi để làm cửa hàng. Còn kêu tiền sửa nhà họ sẽ trừ vào mấy tháng cuối thuê nhà tôi. Tôi thấy quá vô lý. Nhớ lại, lúc họ chuyển vào nhà tôi kinh doanh, chả phải sửa chữa gì, chỉ mang đồ vào làm, rất thuận tiện. Chưa kể, họ đòi hỏi này nọ nếu không đụng chạm quyền lợi, nhà tôi cũng tạo điều kiện. Tiền thuê nhà rẻ, mọi thứ thuận lợi, họ suốt ngày than vãn là cả nhà phải xúm vào làm mới có lãi, chứ không chỉ đủ trả tiền nhà. Tôi thấy nực cười và bất lực. Bây giờ nhà tôi rất rối ren, không biết phải làm sao cho thỏa. Họ thường đi buôn chuyện với nhiều người, còn nhà tôi vì biết tính nết khu xóm rất phức tạp nên không đứng ra thanh minh gì hết, tuy nhiên giữ trong lòng quá mệt mỏi. Cả nhà cứ liên tục động viên nhau nhưng không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không. Chưa kể, sắp tới anh em tôi sẽ đứng ra kinh doanh tại nhà, liệu có điều gì bất lợi xảy ra?

Xin nói thêm, nhà họ hàng kia hay có xu hướng lôi kéo đồng minh. Gia đình tôi đã một lần bị nhà họ cô lập do không đồng ý vấn đề quyền lợi trong quá khứ? Chuyện đó khiến nhà tôi và các họ hàng khác chiến tranh lạnh cả năm trời nên tôi khá lo lắng. Chỉ vì chút chủ quan, nhà tôi vướng phải vụ này nên mong nhận được lời khuyên từ mọi người trên đây để gia đình tôi có được quyết định đúng đắn. Trân trọng cảm ơn.

Trần Linh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc