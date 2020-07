Ấn ĐộNước lũ dâng cao trong khu bảo tồn buộc hổ Bengal phải tháo chạy và tránh lũ trong chuồng dê ở ngôi làng gần đó.

Hổ đực chui vào chuồng dê trốn lũ Con hổ co ro trong nước lũ. Video: Twitter.

Con hổ Bengal đực sắp trưởng thành mò ra khỏi dãy núi Agratoli trong vườn quốc gia Kaziranga và trú ẩn trong chuồng dê ở làng Kandolimari vào sáng ngày 13/7. "Do mực nước dâng cao và chạy trốn tới nơi an toàn, con hổ chui vào một chuồng dê trong làng. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho cả người dân và con hổ", P Sivakumar, giám đốc vườn quốc gia, thông báo.

Video ghi hình con hổ náu mình dưới mái chuồng trong khu nước dâng ngập gần hết cơ thể nó, được vườn quốc gia chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Các cán bộ lâm nghiệp đã tới nơi và theo dõi tình huống. Họ quyết định để con mèo lớn nằm nghỉ tại chỗ mà không quấy rầy nó. Cuối buổi chiều cùng ngày, con hổ rời chuồng và quay trở lại dãy núi Agratoli.

Tình trạng ngập lụt ở Assam ngày càng trở nên nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới con người mà cả động vật. 95% vườn quốc gia Kaziranga và khu bảo tồn hổ rộng 430 km2 bị ngập do lũ lụt gây ra bởi mưa lớn. Nhiều động vật buộc phải rời khỏi khu bảo tồn và tìm nơi trú ẩn ở vùng đất cao hơn.

Hàng năm, khi mùa lũ kéo tới, nhiều động vật hoang dã ở Kaziranga tháo chạy tới những ngọn đồi ở quận Karbi Anglong bằng cách băng qua đường cao tốc 37 gần rìa công viên. Hôm 13/7, nhà chức trách đóng cửa một phần đường cao tốc, đoạn giữa dãy Kohora và Bagori. Năm nay, 9 động vật bao gồm lợn hoang, hươu đầm lầy và hươu vàng chết đuối, 11 con hươu vàng chết do xe đâm trúng.

Hổ Bengal (Panthera tigris tigris) là phân loài hổ được tìm thấy nhiều nhất tại Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Bhutan, Myanma và miền nam Tây Tạng. Chúng nằm trong danh mục loài có nguy cơ tuyệt chủng trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế từ năm 2008. Ước tính còn chưa đến 2.500 cá thể sót lại trong tự nhiên vào năm 2011. Hổ Bengal bị đe dọa bởi nạn săn trộm, mất và phân mảnh môi trường sống.

Hổ Bengal đực trưởng thành dài 2,7 - 3,65 m tính cả đuôi. Chúng nặng chừng 180 - 300 kg và cao khoảng một mét tính từ vai trở xuống. Hổ Bengal có hàm răng dài nhất trong họ Mèo với kích thước răng từ 7,5 đến 10 cm. Chúng chuyên săn động vật có kích thước từ trung bình tới lớn như lợn rừng, hươu đốm, nai, linh dương bò lam, bò tót, trâu nước và trâu rừng Tây Tạng. Chúng cũng săn bắt cả các động vật nhỏ như thỏ rừng, nhím, khỉ, voọc xám và công.

An Khang (Theo Hindustan Times)