Hồ chứa hơn 1.000 tỷ đồng mới vận hành bị nứt, thấm

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận – đơn vị vận hành, hồ Sông Than khởi công năm 2018, khánh thành ngày 20/9. Từ cuối tháng 10, đơn vị phát hiện 6 vết nứt bêtông chạy dọc mặt đập, dài hơn 92 m, rộng 5-40 mm.
Hồ cũng xuất hiện 5 vị trí thấm trong hành lang thân đập, trong đó một điểm thấm mạnh với lưu lượng khoảng 0,3 l/s, tương đương gần 26 m3/ngày đêm.
Đơn vị vận hành đã báo cáo và phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) để khắc phục. Với 6 vết nứt, nhà thầu xịt sơn đánh dấu, theo dõi 15 ngày và ghi nhận không mở rộng thêm. Đơn vị thi công đào sâu hơn một mét tại vị trí nứt, không thấy ảnh hưởng thân đập và đã trám lại bằng silicon.
Chủ đầu tư cho biết các vị trí thấm trong hành lang thân đập bêtông chính đều nhỏ, không ảnh hưởng công trình và đã được xử lý. Công trình đang trong thời gian bảo hành nên tiếp tục được rà soát.
Hồ Sông Than có dung tích hơn 85 triệu m3, tổng mức đầu tư hơn 1.040 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm, cấp nước sản xuất cho 4.500 ha canh tác, sinh hoạt cho hơn 20.000 hộ dân nhiều xã phía nam tỉnh, đồng thời điều tiết nước, hỗ trợ ứng phó hạn hán hằng năm.
