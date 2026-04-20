HLV U17 Việt Nam ngạc nhiên vì Indonesia ‘không chịu tấn công’

IndonesiaHLV Cristiano Roland bất ngờ khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự phản công, trong khi buộc phải thắng để đi tiếp ở giải U17 Đông Nam Á 2026.

Trước lượt cuối, Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn Indonesia và Malaysia 3 điểm. Ở hai lượt đầu, Việt Nam hạ Malaysia 4-0, còn Malaysia thắng Indonesia 1-0. Sau điểm, hiệu số đối đầu được sử dụng để phân bậc, vì vậy Indonesia chỉ cần thắng Việt Nam là có thể chiếm ngôi đầu, hoặc ít nhất đi tiếp với tư cách đội nhì thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, trận đấu trên sân Gelora Delta tối qua chứng kiến Indonesia chơi phòng ngự phản công. Chủ nhà không tạo ra cơ hội rõ rệt, trong khi khung thành nhiều lần chao đảo khi đối phương kiểm soát thế trận và liên tục dứt điểm.

HLV Cristiano Roland trả lời họp báo sau trận Việt Nam hòa Indonesia 0-0 ở lượt cuối bảng A U17 Đông Nam Á 2026, trên sân Gelora Delta ở Indonesia ngày 19/4/2026.

Cách tiếp cận của Indonesia khiến HLV Cristiano Roland bất ngờ. "Chúng tôi chuẩn bị để đối mặt với áp lực tấn công từ Indonesia", ông nói ở họp báo sau trận. "Tôi hơi ngạc nhiên khi Indonesia lại cứ chờ đợi chúng tôi tấn công".

HLV của Việt Nam dự đoán Indonesia sẽ thay đổi chiến thuật khi sang hiệp hai. "Nhưng họ vẫn tiếp tục chơi như hiệp đầu. Họ cố gắng tạo ra một vài cơ hội, nhưng như vậy vẫn làm tôi ngạc nhiên", Roland nói thêm.

Trong khi đó, HLV Kurniawan Dwi Yulianto cho biết các cầu thủ đã làm đúng chiến thuật đề ra là không tấn công vội vàng. Kurniawan rút kinh nghiệm từ hai trận đầu khi bị đối thủ khoan phá ở hai cánh sau những pha phản công. Vì vậy, ông hướng tới sự an toàn và phát triển lối chơi, để hướng đến vòng chung kết U17 châu Á 2026.

Kurniawan nói: "Chúng tôi biết Việt Nam sẽ chơi quyết liệt trong hiệp đầu, vì vậy đội chọn phản công nhưng khả năng tấn công chưa được tối ưu. Việt Nam có khả năng chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Nếu chúng tôi cố gắng gây sức ép rồi để lộ khoảng trống ở giữa sân, họ sẽ có cơ hội".

Trận hòa 0-0 khiến Indonesia dừng bước ở vòng bảng lần đầu sau bốn kỳ. Trong khi đó, Việt Nam vào bán kết với tư cách nhất bảng A, để gặp Australia (nhất bảng C). Trận bán kết còn lại là giữa Lào - nhất bảng B và Malaysia - đội nhì thành tích tốt nhất.

Đây là kỳ giải thứ tư liên tiếp Việt Nam vượt qua vòng bảng. Đội lần lượt đứng thứ tư năm 2019 và 2024, và về nhì năm 2022. Việt Nam còn một lần về nhì vào năm 2016, cùng ba lần vô địch năm 2006, 2010 và 2017.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.

Thái Lan, Việt Nam và Australia dẫn đầu với cùng ba lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar, Indonesia, Malaysia (2) và Nhật Bản (1).

