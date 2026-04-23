HLV U17 Malaysia: 'Cầu thủ mạnh mẽ hơn sau khi thua Việt Nam 0-4'

IndonesiaHLV Shukor Adan muốn các cầu thủ Malaysia duy trì bản lĩnh để tiếp đà chiến thắng khi tái đấu Việt Nam ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026.

* Việt Nam - Malaysia: 19h30, thứ Sáu 24/4.

Ở lượt ra quân bảng A, Malaysia thua Việt Nam 0-4. Kết quả này khiến các cầu thủ bị sốc, còn HLV Shukor Adan hứng bão chỉ trích.

Tuy nhiên, Malaysia đã đứng dậy kịp thời khi thắng Indonesia 1-0 rồi Timor Leste 2-0, để vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì thành tích tốt nhất. Đến bán kết, họ hạ Lào 3-0 để tái đấu Việt Nam trong trận tranh ngôi vô địch.

Malaysia (áo vàng) thua Việt Nam 0-4 ở lượt ra quân bảng A U17 Đông Nam Á 2026 trên sân Joko Samudro ở Indonesia ngày 13/4/2026. Ảnh: FAM

Bên cạnh chiến thuật, HLV Shukor cho rằng sức mạnh chính của đội tuyển nằm ở tinh thần chiến đấu và kỷ luật cao. "Điều thú vị nhất ở tập thể này là cách cầu thủ phục hồi sau những gì đã xảy ra ở trận ra quân", HLV người Malaysia nói. "Họ mạnh mẽ hơn sau trận thua đậm, rồi thể hiện bản lĩnh khi phải đối đầu với chủ nhà Indonesia".

Trước trận thua trên sân Gelora Delta tại Indonesia, Malaysia cũng thua Việt Nam 0-4 tại vòng loại U17 châu Á 2026, trên sân PVF ở Hưng Yên vào ngày 30/11/2025. Kết quả này khiến Malaysia mất vé dự vòng chung kết vào tay Việt Nam. Thế hệ cầu thủ sinh năm 2009 nước này không còn cơ hội thử lửa ở châu lục, đồng thời cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup 2026.

HLV Shukor Adan của Malaysia chỉ đạo trong trận thua Việt Nam 0-4 ở lượt ra quân bảng A U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FAM

Khác Việt Nam, LĐBĐ Malaysia (FAM) chỉ cử đội U16, trong đó phân nửa là lứa U15, tham dự giải U17 Đông Nam Á 2026, như một cữ dượt cho vòng loại U17 châu Á 2027.

"Nhiều người không biết rằng trận ra quân gặp Việt Nam mới là trận quốc tế đầu tiên của nhiều cầu thủ. Tôi coi đó là quá trình học hỏi. Việc vượt qua bảng đấu có hai đối thủ mạnh, gồm Việt Nam và Indonesia, là điều đáng trân trọng", HLV Shukor cho biết thêm.

Trước chung kết, nhà cầm quân sinh năm 1979 muốn các học trò giữ sự tự tin và bản lĩnh để kết thúc bằng một kết quả khác, tích cực hơn trước Việt Nam. "Việc này không dễ dàng nhưng hành trình vừa qua cho thấy các cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, với một hàng phòng ngự kỷ luật", Shukor nói thêm.

Shukor Adan là cựu tiền vệ lừng danh của bóng đá Malaysia. Ông từng khoác áo ĐTQG giai đoạn 2001-2014, cùng Malaysia thắng Việt Nam tại bán kết AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2010 và 2014. Trước khi dẫn dắt đội tuyển U17, Shukor là chuyên gia phân tích ở CLB Kuala Lumpur City và trợ lý HLV U23 Malaysia.

Đây là lần thứ ba Malaysia vào chung kết U17 Đông Nam Á sau 17 kỳ giải. Hai lần trước đều kết thúc bằng chiến thắng trước Thái Lan (2019) và Indonesia (2013) để xưng vương.

Trung Thu (theo Harian Metro)