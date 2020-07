HLV TP HCM: 'Tại sao phải sợ'

TP HCMÔng Chung Hae-soung tiết lộ đã quát mắng học trò sau hai bàn thủng lưới ở hiệp một trận TP HCM thua Bình Dương 1-2 tối 6/7.

"Tôi ít nói về phòng thay đồ nhưng sau hiệp một, tôi phải la hét họ vì họ đã mất sự tự tin", HLV Chung Hae-soung chia sẻ. "Trong giờ giải lao, tôi đã hỏi họ, tại sao lại phải sợ, phải tự tin lên, chúng ta còn 45 phút phía trước, không thể bỏ cuộc. Cứ ra sân chiến đấu, còn vấn đề khác để tôi bảo vệ".

HLV Chung Hae-soung nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng trọng tài. Ảnh: Đức Đồng.

Tiếp Bình Dương, TP HCM có cơ hội lấy lại ngôi đầu bảng đã về tay Sài Gòn FC trước đó. Nhưng với hàng loạt sự thay đổi nhân sự, TP HCM thi đấu rời rạc và không tạo được cơ hội nào về phía kung thành Bình Dương trong hiệp một. Ngược lại, họ nhận hai bàn thua từ các lỗi mất bóng để đối thủ phản công.

"Tôi không nghĩ hiệp một chúng tôi chơi không tốt mà do lỗi mất bóng hai lần để đối thủ phản công rồi thua. Tôi rất buồn vì điều đó", ông Chung phân trần. "Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi đã chơi tốt, tạo nhiều cơ hội, không còn nhận bàn thua mà còn có bàn gỡ. Đó mới là hình ảnh của TP HCM, cầu thủ phải nỗ lực hết mình chứ không thể bỏ cuộc dễ dàng".

Bàn gỡ của Công Phượng ở phút 77 không cứu nỗi TP HCM, họ bại trận và để chính Bình Dương vươn lên có cùng điểm số trên bảng điểm. "Chúng tôi mất ba điểm, mất vị trí dẫn đầu, nhưng nếu cầu thủ cứ đá như hiệp hai, tôi hoàn toàn hài lòng. Bóng đá không chỉ nói về kết quả mà phải đánh giá nhiều yếu tố. Là HLV trưởng, tôi phải nhận hết trách nhiệm vì chỉ có tôi mới bảo vệ được các cầu thủ", ông thầy người Hàn nói tiếp.

TP HCM - Bình Dương

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương bất ngờ với chiến thắng. "Chúng tôi cứ nghĩ kiếm được một điểm là may rồi, nhưng không ngờ các cầu thủ chơi tốt, tận dụng cơ hội để có ba điểm. Công Phượng rất khó kèm vì cậu ấy chơi tự do. Chúng tôi làm tốt trong hiệp một, vậy mà sang hiệp hai, vẫn để Phượng di chuyển thông minh và ghi bàn. Nhưng rất may, chúng tôi vẫn thắng".

Sang vòng 9, cùng trong ngày thứ Bảy 11/7, TP HCM sẽ làm khách ở Quảng Ninh, còn Bình Dương tiếp HAGL trên sân Gò Đậu.

Đức Đồng