HLV Thái Lan từ chức khi bị loại sớm ở giải U17 Đông Nam Á

IndonesiaHLV Sirisak Yodyardthai xin lỗi rồi từ chức sau khi Thái Lan dừng bước từ vòng bảng U17 Đông Nam Á 2026.

Trên sân Gelora Delta ở Indonesia chiều nay, Thái Lan thua ngược Lào 2-3 ở lượt cuối bảng B. Đội bị loại khi chỉ đứng thứ ba, còn Lào vào bán kết với tư cách nhất bảng. Trước đó, Thái Lan đã thắng Philippines 5-1 rồi thua Myanmar 0-1.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 24/4. 12 đội chia làm ba bảng thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất và đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

Dù tham dự giải U17, Thái Lan chỉ cử cầu thủ U16, tức sinh năm 2010 về sau, tham dự, để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027. Trong khi đó, nhóm cầu thủ sinh năm 2009, được dẫn dắt bởi HLV Marco Gockel, đang đi tập huấn nhằm hướng tới vòng chung kết U17 châu Á 2026 tại Arab Saudi vào tháng 5.

Tuy nhiên, việc bị loại từ vòng bảng vẫn là kết quả gây thất vọng với thầy trò HLV Sirisak. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan về màn trình diễn của đội tuyển", ông nói ở họp báo sau trận. "Kết quả không như mong đợi. Tôi cũng xin từ chức HLV trưởng đội U16".

HLV Sirisak, sinh năm 1969, đã có gần 30 năm làm công tác huấn luyện tại Thái Lan. Trong giai đoạn năm 2017 đến 2019, ông từng làm trợ lý ở đội tuyển Thái Lan cho HLV Milovan Rajevac. Ông cũng trở thành HLV tạm quyền ĐTQG ở King’s Cup 2019, với trận thua Việt Nam 0-1.

Dù bị loại sớm, HLV Srisak vẫn tin tưởng các học trò sẽ có tương lai tươi sáng và cần nhận được sự hỗ trợ thường xuyên để trưởng thành. "Tôi sẽ chuyển thông tin một số cầu thủ được chọn từ dự án tìm kiếm tài năng đến bộ phận kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan", ông cho hay.

Đây là lần thứ hai Thái Lan dừng bước ở vòng bảng giải U17 Đông Nam Á, tiền thân là U16. Lần đầu cũng là kỳ giải đầu tiên vào năm 2002. Khi ấy, trận hòa Lào 3-3 cũng gián tiếp khiến Thái Lan dừng bước sớm.

Ở kỳ giải năm nay, bên cạnh Lào, Australia đã vào bán kết khi đứng nhất bảng C với ba trận toàn thắng. Hai suất còn lại sẽ được xác định sau lượt cuối bảng A, diễn ra vào ngày mai, khi Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia và Malaysia đấu Timor Leste.

Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, hơn Malaysia và Indonesia ba điểm. Thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần hòa chủ nhà là chắc chắn nhất bảng. Khi ấy, đội sẽ gặp đương kim vô địch Australia ở bán kết. Trận bán kết còn lại là giữa Lào và đội nhì thành tích tốt nhất.

Giải U16/U17 Đông Nam Á tổ chức lần đầu vào năm 2002, và đã đến kỳ giải thứ 17. Trong quá khứ, giải đấu có nhiều lần mở rộng với các đội khách mời ngoài khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Bahrain, Bangladesh.

Thái Lan, Việt Nam và Australia dẫn đầu với cùng ba lần đăng quang. Xếp sau là Myanmar, Indonesia, Australia (2) và Nhật Bản (1).

