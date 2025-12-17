HLV Thái Lan họp báo trước khi đấu Việt Nam ở chung kết SEA Games 33

Thái LanHLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ đưa ra những nhận định đánh giá trước chung kết bóng đá nam SEA Games 33, sáng 17/12.

Cuộc họp báo diễn ra từ 10h30 tại sân Rajamangala ở Bangkok.

Hành trình của Thái Lan lần lượt thắng Timor Leste 6-1, Singapore 3-0 ở bảng A và Malaysia 1-0 tại bán kết. Trong khi đó, Việt Nam đứng nhất bảng B sau khi thắng Lào 2-1 và Malaysia 2-0, trước khi đánh bại Philippines 2-0.

HLV Thawatchai dự họp báo tại SEA Games 33. Ảnh: Changsuek

Đây là lần thứ ba trong bốn kỳ gần nhất Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở kỳ 2019 tại Philippines và 2022 trên sân nhà, Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 3-0 và Thái Lan 1-0. Trong khi đó, lần gần nhất Thái Lan giành HC vàng là SEA Games 2017, với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia.

Việt Nam và Thái Lan có năm lần gặp nhau tại chung kết SEA Games. Thái Lan thắng bốn trận năm 1995 (4-0), 1999 (2-0), 2003 (2-1, hiệp phụ), 2005 (3-0). Trong khi đó, Việt Nam thắng 1-0 năm 2022 nhờ cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng vào cuối trận.

Hiếu Lương