HLV Thái Lan: 'Chúng tôi đã muốn giải quyết Việt Nam trong 90 phút'

Thái LanSau trận thua ngược Việt Nam 2-3 ở hiệp phụ chung kết SEA Games 33, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận Thái Lan muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút vì gặp bất lợi lớn về thể lực.

Sau trận đấu trên sân Rajamangala tối 18/12, ông Thawatchai mở đầu bằng lời xin lỗi người hâm mộ và lãnh đạo bóng đá nước này vì không thể giành HC vàng SEA Games ngay trên sân nhà. Ông đồng thời gửi lời cảm ơn các CLB đã tạo điều kiện nhả quân để đội U22 tập trung thi đấu.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul chỉ đạo trong trận Thái Lan thua Việt Nam 2-3 ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Sportsfocusthailand

Trận này, Thái Lan nhập cuộc hứng khởi, thậm chí dẫn 2-0 nhờ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm của Yotsakon Burapha và Seksan Ratree trong vòng 31 phút, bên cạnh ít nhất hai cơ hội ngon ăn khác bị bỏ lỡ.

Nhưng sang hiệp hai, thế trận đột ngột đảo chiều. Việt Nam vùng lên, ghi liền hai bàn nhờ công Nguyễn Đình Bắc và pha phản lưới của Waris Choolthong, kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, cầu thủ vào thay người Nguyễn Thanh Nhàn tỏa sáng với cú đá bồi giúp Việt Nam hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Việt Nam 3-2 Thái Lan

HLV Thawatchai cho rằng việc để thủng lưới sớm trong hiệp hai khiến thế trận và tinh thần nghiêng về phía Việt Nam. Tuy vậy, ông vẫn đánh giá cao nỗ lực của các học trò khi chiến đấu đến những phút cuối cùng của hiệp phụ.

Trước ý kiến cho rằng thể lực của cầu thủ Thái Lan thua kém Việt Nam, HLV Thawatchai thừa nhận đội nhà gặp bất lợi về khả năng duy trì cường độ thi đấu. "Chúng tôi đã cố gắng hồi phục thể trạng cho cầu thủ nhiều nhất có thể, nhưng khối lượng thi đấu của họ rất lớn do vừa phải phục vụ CLB, vừa thi đấu cho đội tuyển", ông nói. "Đó là lý do ban huấn luyện mong muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút. Chúng tôi biết mình sẽ không có lợi thế về thể lực khi bước vào hiệp phụ".

HLV 51 tuổi sau đó tiết lộ ở giải U23 châu Á đầu năm 2026 sắp tới, Thái Lan có thể cũng không có đầy đủ lực lượng hiện tại do nhiều cầu thủ phải trở lại CLB thi đấu giai đoạn hai của mùa giải, đồng thời sẽ phải ưu tiên sử dụng nhóm cầu thủ lứa U21.

Các cầu thủ Thái Lan thất vọng sau trận thua Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương

Thái Lan giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam SEA Games, với 16 HC vàng. Tuy nhiên, lần gần nhất họ đăng quang là năm 2017, sau khi thắng chủ nhà Malaysia. Từ đó, các đội tuyển xứ Chùa Vàng lần lượt bị loại từ vòng bảng kỳ 2019, rồi thua hai trận chung kết trước Việt Nam (0-1) năm 2022 và Indonesia (2-5, hiệp phụ) năm 2023.

Trước thềm SEA Games năm nay, Thái Lan đặt mục tiêu thâu tóm toàn bộ bốn HC vàng bóng đá, nhưng rốt cuộc bị loại ở bán kết bóng đá nữ, futsal nữ rồi tuyển U22 hôm qua.

Theo HLV Thawatchai, nguyên nhân Thái Lan không thể vô địch lần này không đến từ cầu thủ mà thuộc về bản thân ông. "Nếu phải đổ lỗi, tôi xin nhận trách nhiệm vì đã không đưa đội đi tới đích. Việc dẫn trước 2-0 nhưng thua ngược 2-3 xuất phát từ diễn biến trận đấu, đặc biệt là chấn thương của Chanaphat Buaphan khiến kế hoạch thay người và chiến thuật trong hiệp hai phải thay đổi hoàn toàn", ông nói.

Liên quan đến tương lai, Thawatchai cho biết việc không hoàn thành mục tiêu vô địch SEA Games đồng nghĩa Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ là bên đánh giá và quyết định. Theo thỏa thuận ban đầu, ông đảm nhiệm vai trò HLV đến hết giải U23 châu Á, sau đó quyền quyết định thuộc về lãnh đạo liên đoàn.

Hồng Duy (theo Thairath, Matichon)