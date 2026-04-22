HLV Rosenior không còn bênh vực cầu thủ Chelsea

AnhHLV Liam Rosenior không còn bảo vệ, mà công khai chỉ trích thái độ và tinh thần thi đấu của cầu thủ Chelsea sau trận thua Brighton 0-3 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh.

"Đó là màn trình diễn không thể chấp nhận ở mọi khía cạnh. Tôi đau đớn và gần như tê liệt", Rosenior nói sau trận đấu trên sân The Amex tối 21/4. "Thái độ thi đấu của họ là không thể chấp nhận. Tôi luôn đứng ra bảo vệ các cầu thủ, nhưng những gì diễn ra tối nay thì không thể bào chữa".

Nhà cầm quân người Anh đặc biệt thất vọng với cách đội nhà thủng lưới, thua trong các pha tranh chấp và thiếu cường độ thi đấu. "Có điều gì đó cần phải thay đổi một cách quyết liệt, ngay lúc này", ông nhấn mạnh. "Tôi chịu trách nhiệm, nhưng các cầu thủ cũng cần tự nhìn lại bản thân. Chiến thuật chỉ có ý nghĩa khi những điều cơ bản được đảm bảo".

HLV Liam Rosenior chỉ đạo trong trận Chelsea thua Brighton 0-3 ở vòng 34 Ngoại hạng Anh trên sân The Amex, thành phố Brighton, Vương quốc Anh ngày 21/4/2026. Ảnh: PA

Trận này, Chelsea thi đấu rời rạc, chỉ có sáu cú dứt điểm đều không trúng đích. Hàng thủ của họ lỏng lẻo, để Brighton chọc thủng lưới ba lần từ những pha dứt điểm của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck.

Đây là lần đầu tiên Chelsea thua liền năm trận tại giải VĐQG Anh mà không ghi bàn sau 114 năm, kể từ tháng 11/1912. Trước đó, họ thua Man Utd 0-1, Man City 0-3, Everton 0-3 và Newcastle 0-1.

Tính trong 9 vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Chelsea chỉ giành 5 điểm - thành tích kém thứ hai giải, chỉ hơn Tottenham (2 điểm). Phong độ sa sút này khiến đội bóng thành London tụt xuống thứ bảy với 48 điểm, kém vị trí dự Champions League tới bảy điểm, khi mùa giải còn bốn vòng.

Kadioglu ghi bàn mở tỷ số ngay phút 3 cho Brighton. Ảnh: Reuters

"Đây là một trong những đêm khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, bởi những gì tôi chứng kiến hôm nay là điều tôi không muốn thấy lần nào nữa", Rosenior nhận xét.

Khi được hỏi về sự ủng hộ từ phòng thay đồ, HLV 41 tuổi nói: "Các cầu thủ không phải chơi vì tôi, mà là vì CLB, vì màu áo, vì chiến thắng. Bạn có thể tự đánh giá liệu họ còn chơi vì tôi hay không, nhưng màn trình diễn này là đáng báo động".

Xuyên suốt trận đấu, nhiều CĐV Chelsea đã phản ứng gay gắt, thậm chí kêu gọi Rosenior từ chức. Nhà cầm quân Anh thừa nhận: "Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ. Trách nhiệm thuộc về tôi. Nhưng tôi cũng cần xem lại cách tiếp cận trận đấu, nhân sự và những cầu thủ có thể tin cậy trong thời điểm khó khăn này".

Trận tiếp theo ngày 26/4, Chelsea gặp Leeds ở bán kết Cup FA trên sân Wembley. Rosenior khẳng định sẽ lựa chọn những cầu thủ đáp ứng các yêu cầu cơ bản của bóng đá. "Chelsea phải đại diện cho tinh thần chiến đấu, ý chí và quyết tâm. Điều đó đã không tồn tại hôm nay, và phải thay đổi ngay từ trận bán kết Cup FA", ông nói.

Hồng Duy (theo Daily Mail)