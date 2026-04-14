HLV Popov tuyên chiến khi bị cấm 4 trận ở V-League

HLV Velizar Popov không đồng tình với việc bị cấm chỉ đạo bốn trận và phạt 20 triệu đồng do phản ứng với trọng tài ở vòng 18 V-League 2025-2026.

Phút bù thứ 5 hiệp hai, trên sân Hàng Đẫy, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ vàng với hậu vệ Trương Thanh Nam của Thanh Hóa, sau pha xoạc bóng quyết liệt với Wesley Nata ở sát khu kỹ thuật Thể Công. Các thành viên chủ nhà tỏ ra bất bình, cho rằng đó phải là thẻ đỏ.

HLV Velizar Popov liên tục vung tay và gào thét dữ dội nhắm về phía trọng tài chính. Trước phản ứng ấy, ông Duẩn rút thẻ vàng cho Popov. Nhưng HLV Thể Công không phục, càng lao vào sân để áp sát mặt trọng tài. Hệ quả, ông phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Sau khi được can ngăn, nhà cầm quân sinh năm 1976 giật phắt thẻ HLV đang đeo trên cổ rồi ném mạnh về phía khu kỹ thuật. Ông vẫn ngồi ở ghế và chỉ di chuyển vào phòng thay đồ khi bị trọng tài chính nhắc nhở lần thứ hai.

Khoảnh khắc HLV Popov nổi giận lao vào trọng tài, ném bảng tên Tình huống HLV Velizar Popov nhận liên tiếp hai thẻ vàng ở trận Thể Công thắng Thanh Hóa 1-0 thuộc vòng 18 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 10/4/2026.

Ban tổ chức V-League là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF sau đó gửi hồ sơ lên LĐBĐ Việt Nam (VFF) đề nghị ra án phạt với hành vi quá khích, gây ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu của HLV Popov. Đến hôm nay, Ban kỷ luật VFF quyết định cấm HLV người Bulgaria bốn trận và phạt 20 triệu đồng.

Việc HLV phản ứng trọng tài quá mức rồi ném thẻ ở V-League từng có tiền lệ bị phạt ở mùa 2023-2024. Đó là ông Trần Tiến Đại, khi ấy là Giám đốc kỹ thuật CLB Công an Hà Nội, bị cấm 5 trận vì phản ứng tương tự trong trận thắng Bình Dương 3-0. Trận đấu cũng diễn ra trên sân Hàng Đẫy và trọng tài Duẩn bắt chính.

HLV Velizar Popov (áo đen phải) phản ứng với trọng tài Nguyễn Viết Duẩn (áo xanh trái) trong trận Thể Công thắng Thanh Hóa 1-0 ở vòng 18 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội, ngày 10/4/2026. Ảnh: Hoàng Huynh

Tuy nhiên, HLV Popov không hài lòng vì ban tổ chức chỉ xem xét một phía, và cho rằng trọng tài Duẩn cũng mắc nhiều lỗi. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phản ứng trước những quyết định sai. "Tôi muốn V-League chấm dứt những quyết định bất công từ trọng tài", Popov nói với VnExpress. "Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, vì công bằng cho đội bóng và cầu thủ. Không ai có thể làm lay chuyển hay ngăn cản tôi".

Cho đến trưa nay, Thể Công chưa có quyết định khiếu nại án phạt của HLV Popov. Nếu không có thay đổi, họ sẽ vắng HLV trưởng ở bốn trận V-League, lần lượt đấu HAGL (sân nhà), Đà Nẵng (khách), Ninh Bình (nhà) và Hà Tĩnh (khách).

Popov là mẫu HLV cá tính. Ông từng nhận 13 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ ở V-League, sau ba mùa giải dẫn dắt Thanh Hóa và Thể Công. Bên cạnh đó, HLV 50 tuổi cũng nhiều lần nhận án phạt nguội vì lỗi phản ứng trong sân hoặc phát ngôn công kích trọng tài và ban tổ chức.

Popov từng gọi trọng tài Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp", sau trận Thể Công hòa SLNA 1-1 ở vòng 17 mùa này. Tuy nhiên, ban tổ chức không đề xuất xử phạt.

Hiếu Lương