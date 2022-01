HLV Park Hang-seo bầu giải The Best cho Mbappe

Cầu thủ xếp thứ nhất trong hai lá phiếu của HLV Park Hang-seo và hậu vệ Quế Ngọc Hải đều không giành được giải thưởng của FIFA.

Trong lá phiếu gửi FIFA, HLV đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo chọn Kylian Mbappe ở vị trí số một. Hai lựa chọn tiếp theo của ông là Lionel Messi và Mohamed Salah.

Mbappe giành Nations League với tuyển Pháp năm 2021, nhưng bị loại ở vòng 1/8 Euro. Ảnh: Reuters.

Trái với HLV người Hàn Quốc, đội trưởng tuyển Việt Nam năm 2021, Quế Ngọc Hải đặt tiền đạo Karim Benzema vào vị trí số một. Trung vệ SLNA dành hai vị trí tiếp theo cho Robert Lewandowski và Lionel Messi.

Giải The Best của FIFA do HLV, đội trưởng các đội tuyển quốc gia, đại diện truyền thông và CĐV bầu chọn. Lewandowski được vinh danh với số điểm tổng hợp 48. Messi xếp thứ hai với 44 điểm, trong khi Salah về thứ ba với 39 điểm.

Messi và Ronaldo không bầu cho nhau ở giải lần này. Tiền đạo người Argentina chọn hai đồng đội ở PSG, Neymar và Mbappe vào hai vị trí dẫn đầu. Lựa chọn còn lại của Messi là Karim Benzema, tiền đạo của CLB Real Madrid. Trong khi đó, Ronaldo lần lượt chọn Lewandowski, N'Golo Kante và Jorginho.

Với vai trò đội trưởng tuyển Ba Lan, Lewandowski bỏ phiếu cho Jorginho, Messi và Ronaldo. Salah cũng đặt Jorginho và Messi vào hai vị trí dẫn đầu, nhưng dành suất còn lại cho Lewandowski.

Lewandowski giành The Best năm thứ hai liên tiếp.

HLV tuyển Argentina và Ba Lan đều chọn học trò vào vị trí số một. Lionel Scaloni chọn Messi, còn Paulo Sousa đặt niềm tin vào Lewandowski. HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos không chọn Ronaldo cho bất kỳ vị trí nào trong lá phiếu. Ông lần lượt điền tên Kante, Jorginho và Lewandowski.

Thanh Quý (theo FIFA)