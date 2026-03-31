HLV Malaysia: 'Thua Việt Nam vì thủng lưới sớm đầu mỗi hiệp'

Ninh BìnhHLV Peter Cklamovski nhận định về thất bại 1-3 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt cuối bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối nay.

HLV Peter Cklamovski ham dự họp báo trước trận Việt Nam gặp Malaysia ở Ninh Bình vào ngày 30/3/2026. Ảnh: Minh Minh

Trên sân Thiên Trường, Malaysia thủng lưới ngay phút thứ 6 từ cú đánh đầu của trung vệ chủ nhà Dỗ Duy Mạnh sau một pha dàn xếp phạt góc. Các học trò của Cklamovski đứng vững trước áp lực từ Việt Nam trong thời gian còn lại của hiệp một, nhưng sụp đổ ngay đầu hiệp hai, khi Xuân Son liên tiếp ghi cú đúp từ phút 51 đến 59, gần như định đoạt kết cục trận đấu.

"Chúng tôi có phần lép vế trước Việt Nam, nhưng thua chủ yếu vì để thủng lưới quá sớm ở đầu mỗi hiệp", HLV Cklamovski nói tại họp báo sau trận. Nhà cầm quân này còn thừa nhận Malaysia vẫn chơi tốt và nhấn mạnh rằng ông tự hào với những gì các học trò thể hiện.

Phải đến phút 77, Malaysia mới rút ngắn cách biệt còn 1-3 khi Endrick đá phạt đền thành công sau tình huống Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ khách trong vòng cấm. Nhưng đó là tất cả những gì Malaysia làm được. "Tôi nghĩ đội chơi tốt hơn trong hiệp hai và tạo ra khoảng 4 hoặc 5 cơ hội. Nếu chúng tôi tận dụng được, có thể kết quả sẽ khác. Nhưng đó là sự khắc nghiệt của bóng đá", Cklamovski nói thêm.

Thất bại này khiến thầy trò Cklamovski khép lại hành trình vòng loại với chỉ 9 điểm sau 6 lượt trận. Malaysia nối dài mạch không thắng Việt Nam suốt 12 năm qua, tính từ bán kết lượt về AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2014. Tính rộng ra, trong hơn 20 năm qua, họ chỉ thắng hai, còn lại thua 14 và hòa hai trước Việt Nam

Đợt tập trung FIFA days tiếp theo diễn ra vào tháng 6. Sau đó, Malaysia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8.

Hiếu Lương