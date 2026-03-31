HLV Malaysia: 'Chúng tôi xứng đáng đi tiếp nếu không bị xử thua Việt Nam'

Ninh BìnhTheo HLV Peter Cklamovski, Malaysia đã chơi một trận đáng tự hào trước Việt Nam ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 và lẽ ra đã giành vé dự VCK nếu không chịu án phạt.

Trên sân Thiên Trường tối 31/3, Malaysia nhập cuộc không tốt, để thủng lưới ngay phút thứ 6 từ cú đánh đầu của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Dù cố gắng chống chọi hỏa lực của Việt Nam, đội khách vẫn phải nhận thêm hai bàn thua đầu hiệp hai, từ cú đúp đánh đầu của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Các học trò của HLV Cklamovski chỉ gỡ được một bàn từ phạt đền của Endrick phút 77.

HLV Peter Cklamovski trả lời họp báo sau trận Malaysia thua Việt Nam 1-3 trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 31/3/2026. Ảnh: Minh Minh

"Chúng tôi có phần lép vế trước một Việt Nam rất mạnh và sở hữu những cầu thủ Brazil nhập tịch chất lượng. Nhưng thật ra, chúng tôi thua chủ yếu vì để thủng lưới quá sớm ở đầu mỗi hiệp", HLV Cklamovski nhận xét.

Quãng thời gian tốt nhất của Malaysia là cuối hiệp hai, khi một số vị trí của Việt Nam xuống sức. Bên cạnh việc ghi một bàn, họ không ít lần đe dọa khung thành của Nguyễn Filipp. "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai và tạo ra khoảng bốn hoặc năm cơ hội. Nếu chúng tôi tận dụng được, có thể kết quả sẽ khác. Nhưng đó là sự khắc nghiệt của bóng đá", Cklamovski nói.

Diễn biến chính trận Việt Nam 3-1 Malaysia trên sân Thiên Trường ngày 31/3/2026.

Malaysia khép lại vòng loại cuối với 9 điểm sau 6 lượt trận, đứng thứ hai bảng F và không thể giành suất đến vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, Cklamovski - người nhậm chức từ tháng 1/2025 - cho rằng đội nhà xứng đáng đạt kết quả tốt hơn. Theo ông, Malaysia mất vé dự VCK vì án phạt từ FIFA, AFC - xử họ thua 0-3 ở trận gặp Việt Nam và Nepal do vụ gian lận hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ.

"Hành trình vòng loại này cho thấy nhiều điều. Các cầu thủ của tôi đã chứng tỏ chất lượng, khả năng tiến bộ và làm người hâm mộ tự hào với tinh thần màu cờ sắc áo, đặc biệt dưới sức ép từ những gì xảy ra ngoài sân cỏ trong 6 tháng qua. Với những gì đã thể hiện qua từng trận đấu, Malaysia hoàn toàn xứng đáng đi tiếp nếu không bị xử thua hai trận. Kết cục bị loại này thật sự đau lòng", HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Cầu thủ Malaysia (áo vàng) buồn bã khi bắt tay các đồng nghiệp Việt Nam sau trận đấu tại Thiên Trường. Ảnh: Đức Đồng

Đợt tập trung FIFA Days tiếp theo diễn ra vào tháng 6. Sau đó, Malaysia chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 diễn ra từ 24/7 đến 26/8. "Những gì vừa diễn ra, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, đặc biệt là số điểm bị tước vì án phạt, đã tác động rất lớn đến tâm lý của toàn đội. Vì vậy, tôi chỉ nói với các cầu thủ rằng họ hãy trở về nghỉ ngơi dành thời gian hồi phục, rồi nỗ lực trong màu áo CLB trước khi bắt đầu hành trình kế tiếp với ĐTQG", HLV Cklamovski cho biết.

Hiếu Lương