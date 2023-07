HLV Mai Đức Chung họp báo trước trận gặp Hà Lan

New ZealandLúc 11h30, HLV Mai Đức Chung trả lời truyền thông về sự chuẩn bị của nữ Việt Nam cho trận gặp Hà Lan ở lượt cuối bảng E World Cup nữ 2023.

Việt Nam hết cơ hội vượt qua vòng bảng sau khi thua Mỹ 0-3 và Bồ Đào Nha 0-2. Trong khi đó, Hà Lan muốn giành chiến thắng đậm trước Việt Nam để cạnh tranh ngôi nhất bảng H - vị trí nhiều khả năng giúp họ tránh được đối thủ mạnh Thụy Điển ở vòng 1/8.

Đây là lần đầu hai đội chạm trán trong lịch sử. Nữ Việt Nam sẽ cố gắng tránh trở thành đội châu Á thứ hai thua cả ba trận vòng bảng mà không ghi được bàn, sau Nhật Bản năm 1991. Hà Lan đã thắng bảy trong chín trận gần nhất tại World Cup nữ, hai trận không thắng đều trước Mỹ khi hòa 1-1 tại lượt hai vòng bảng năm nay và thua 0-2 ở chung kết 2019.

HLV Mai Đức Chung chỉ đạo trong trận nữ Việt Nam thua Bồ Đào Nha 0-2 ngày 27/7. Ảnh: Nguyễn Ngũ

Hai đội sẽ chạm trán lúc 14h00 ngày mai 1/8 tại sân Forsyth Barr, ở thành phố Dunedin, New Zealand. Do nằm ở phía nam New Zealand, nhiệt độ tại Dunedin sẽ thấp hơn hai địa điểm Việt nam thi đấu trước đó. Tuy nhiên, sân Forsyth Barr được xây dựng khép kín nên ấm áp hơn ngoài trời, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thời tiết cực đoan như mưa hay tuyết rơi.

Hiếu Lương