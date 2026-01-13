HLV Kim: 'Tôi cũng không ngờ Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng U23 châu Á'

Arab SaudiSau khi đánh bại chủ nhà Arab Saudi tối 12/1, HLV Kim Sang-sik thừa nhận trước đây không nghĩ đến khả năng Việt Nam thắng cả ba trận vòng bảng U23 châu Á 2026.

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal, Việt Nam chỉ cầm bóng 40%, tung ra bốn pha dứt điểm với hai trong đó hướng mục tiêu. Con số này khá khập khiễng so với Arab Saudi: 26 cú dứt điểm và trúng đích 7 lần. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bàn thắng thì đội khách làm tốt hơn. Sau khi vào thay người, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất trận đấu từ pha đột phá dũng mãnh và sút từ góc hẹp táo bạo ở phút 64.

"Quả là một trận đấu khó khăn trước áp lực lớn từ chủ nhà, nhưng các cầu thủ của tôi đã thi đấu hết mình", HLV Kim Sang-sik nói. "Trước khi đến Arab Saudi, tôi không thể ngờ Việt Nam có thể toàn thắng ở vòng bảng. Các cầu thủ đã hy sinh vì tập thể, nỗ lực từng trận để có được thành tích đó".

HLV Kim Sang-sik chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trước trận đấu này, Việt Nam đã lần lượt thắng Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1. Đội bóng của HLV Kim nhờ đó đứng đầu bảng A với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Jordan (6 điểm), Arab Saudi (3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm).

Nếu không tính các loạt sút luân lưu, đây mới là lần đầu Việt Nam thắng ba trận ở một vòng chung kết U23 châu Á.

Trước chủ nhà Arab Saudi, HLV Kim gây bất ngờ khi thay gần một nửa đội hình xuất phát. Trong đó, hậu vệ phải Võ Anh Quân, bộ ba tấn công là Nguyễn Ngọc Mỹ, Viktor Lê và Nguyễn Công Phương lần đầu được xếp đá chính.

Theo lý giải của nhà cầm quân người Hàn Quốc, các cầu thủ đã suy giảm thể lực và đối mặt nhiều chấn thương sau hai trận đầu, nên cách tiếp cận trận đấu phải thay đổi. "Chúng tôi có kế hoạch khác nhau cho mỗi hiệp, và mọi thứ diễn ra đúng như suy tính", ông cho hay.

KSA - VIE Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Arab Saudi 1-0.

Ở tứ kết, Việt Nam sẽ gặp UAE hoặc Syria. Đối thủ chính xác sẽ được xác định sau khi hai đội này đối đầu nhau ở lượt cuối bảng B tối 14/1. HLV Kim cho biết đang sở hữu những cầu thủ tuyệt vời. Theo ông, nếu tiếp tục duy trì sự đoàn kết và thi đấu như một thể thống nhất, Việt Nam sẽ có thêm trận đấu hay ở tứ kết.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt để có thể viết tiếp kỳ tích tại tứ kết", nhà cầm quân sinh năm 1976 cho hay. "Những chiến thắng vừa qua là nhờ có tình yêu và sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ, để giúp cầu thủ thể hiện hết khả năng và có được những kết quả tốt".

Hiếu Lương