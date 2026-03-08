HLV Kim Sang-sik truyền cảm hứng cho cầu thủ nhí ở TP HCM

Ngày hội diễn ra chiều 7/3 tại sân Thống Nhất, TP HCM.
HLV Kim Sang Sik, các trợ lý Lee Woon-jae và Lee Jung-soo, tuyển thủ Bùi Vĩ Hào tham dự cùng gần 120 cầu thủ, khoảng 200 phụ huynh.
Đây là lần thứ hai K-League phối hợp tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Ông Kim cho biết, là người Hàn Quốc và là HLV tuyển Việt Nam, ông rất vui và vinh dự được tham dự sự kiện ý nghĩa này.
"Với tôi, điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Các cầu thủ nhí không chỉ cần học kỹ năng, mà còn phải xây dựng sự tự tin vào bản thân, mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình. Tôi có mặt ở đây để truyền thêm động lực và cảm hứng cho các em nhỏ", ông Kim nói.
HLV Kim thân thiện khi chụp ảnh giao lưu với các nhóm cầu thủ.
"Cháu rất hạnh phúc, vui sướng vì được bắt tay, chụp ảnh và xin chữ ký của thầy Kim", Hoàng Khôi - cầu thủ 11 tuổi đến từ CLB Bảo Phúc - khoe. "Đây sẽ là kỷ niệm và động lực nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của cháu".
Tuyển thủ Việt Nam Bùi Vĩ Hào (áo trắng) cũng tích cực tham gia.
Thông qua chương trình, ban tổ chức muốn mang đến cơ hội để các em nhỏ Việt Nam được chạm tới niềm vui của trái bóng tròn, nuôi dưỡng đam mê và thắp sáng những ước mơ trên sân cỏ.
Đức Đồng