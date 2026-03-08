HLV Kim Sang-sik truyền cảm hứng cho cầu thủ nhí ở TP HCM

Đây là lần thứ hai K-League phối hợp tổ chức sự kiện tại Việt Nam. Ông Kim cho biết, là người Hàn Quốc và là HLV tuyển Việt Nam, ông rất vui và vinh dự được tham dự sự kiện ý nghĩa này.

"Với tôi, điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Các cầu thủ nhí không chỉ cần học kỹ năng, mà còn phải xây dựng sự tự tin vào bản thân, mạnh mẽ theo đuổi ước mơ của mình. Tôi có mặt ở đây để truyền thêm động lực và cảm hứng cho các em nhỏ", ông Kim nói.