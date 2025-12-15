HLV Kim Sang-sik họp báo sau khi vào chung kết SEA Games 33

Thái LanHLV Kim Sang-sik chuẩn bị trả lời truyền thông sau khi Việt Nam đánh bại Philippines 2-0 ở bán kết SEA Games 33.

HLV Kim Sang-sik tham dự họp báo ở bán kết SEA Games 33, tại sân Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Trên sân Rajamangala chiều 15/12, Việt Nam trải qua trận đấu không dễ dàng trước Philippines - hiện tượng của SEA Games 33 khi đánh bại ĐKVĐ Indonesia để lần đầu vào bán kết kể từ năm 1991.

Hiệp một diễn ra cân bằng, khi hai đội đều nhập cuộc thận trọng và gần như không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của nhau. Sang hiệp hai, Philippines có lúc đẩy cao đội hình tấn công, khiến hàng thủ Việt Nam chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, những điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Kim Sang-sik đã phát huy hiệu quả ở những phút cuối trận. Hai trong số những cầu thủ được ông tung vào sân đều lập công.

Phút 85, Văn Thuận bật cao đánh đầu vào góc gần từ đường chuyền vào như đặt của đồng đội bên cánh trái. Chỉ bốn phút sau, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng bằng quả đá phạt chếch từ bên cánh trái.

Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển đã thể hiện bản lĩnh vững vàng và tinh thần thi đấu kiên cường, đặc biệt trong những thời khắc quyết định.

Đối thủ của Việt Nam trong trận chung kết, diễn ra ngày 18/12, sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia.

Hiếu Lương