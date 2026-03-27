HLV Kim không hài lòng khi tuyển Việt Nam liên tục việt vị

Trên sân Hàng Đẫy, Việt Nam tiếp tục cho thấy điểm mạnh dưới thời HLV Kim Sang-sik là khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương. Điều này được thể hiện trong hiệp một, nhưng không còn duy trì được ở đầu hiệp hai khi đối thủ nhận biết và Việt Nam xáo trộn nhân sự.
Từ phút 50 đến 60, chủ nhà 4 lần mắc lỗi việt vị, đều do các cầu thủ tấn công như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hai Long và Phạm Tuấn Hải di chuyển sớm.
Cuộc đấu Bangladesh là cơ hội để HLV Kim thử nghiệm nhân sự khi tận dụng tối đa 6 quyền thay người, đồng thời cho những cầu thủ mới như Đỗ Hoàng Hên, Đoàn Văn Hậu cơ hội thể hiện. Vì vậy, ông không có nhiều phản ứng tiêu cực.
Tuy nhiên, nhiều khoảnh khắc trong hiệp hai khiến ông tiếc nuối. Như ở phút 71, Lê Ngọc Bảo phất dài cho Khuất Văn Khang (áo đỏ) thoát xuống phá bẫy việt vị. Hoàng Hên đã chờ sẵn một đường chuyền trước cầu môn trống. Nhưng Văn Khang lại định dốc bóng xuống và chạm hụt dẫn đến đưa bóng đi thẳng vào tay thủ môn Bangladesh.
HLV Kim ôm đầu tiếc nuối với tình huống bỏ lỡ của học trò. Đây là khoảnh khắc thường thấy sau đó khi Xuân Son bỏ lỡ trước gôn trống sau pha bóng nảy lên bất ngờ, hay cú sút dội cột của Hoàng Hên và dội xà của Phạm Gia Hưng.
Trong các pha bóng cố định, nhà cầm quân Hàn Quốc đòi hỏi các cầu thủ kèm người chặt chẽ hơn. Ông ra dấu bằng cách giơ hai nắm đấm chạm vào nhau và liên tục hò hét.
Ở ngoài biên, HLV Kim lộ vẻ ngạc nhiên trước pha xử lý chất lượng. Ông cười tươi, rồi như thói quen là đập tay ăn mừng với từng thành viên ban huấn luyện.
Chiến thắng trên sân Hàng Đẫy nối dài mạch thắng của đội tuyển Việt Nam lên 12 trận. Đây cũng là cữ dượt tốt trước khi bước vào trận gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình.
Việc Malaysia bị LĐBĐ châu Á xử thua 0-3 trước Nepal và Việt Nam, đã giúp thầy trò HLV Kim giành ngôi đầu bảng F và suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, cuộc tái đấu vẫn quan trọng khi mang đậm tính danh dự và tự tôn.
Hiếu Lương - Giang Huy - Ngọc Thành