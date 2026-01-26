HLV Kim: 'Hối hận vì một số lựa chọn khi thua Trung Quốc'

Hà NộiHLV Kim Sang-sik hài lòng khi nhìn lại thành công tại U23 châu Á 2026, nhưng cũng đôi chút hối hận vì một số lựa chọn nhân sự trong trận bán kết thua Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo trưa 26/1 tại trụ sở VFF, ở Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Giang

- Điều gì khiến ông ấn tượng nhất về các cầu thủ Việt Nam tại giải đấu vừa kết thúc ở Arab Saudi?

- Đó là tinh thần không bỏ cuộc. Các cầu thủ luôn chiến đấu hết mình, gây khó dễ đến cùng cho đối phương. Tinh thần ấy cộng thêm sức mạnh đoàn kết đã tạo nên thành tích tốt cho U23 Việt Nam.

- Từ chỗ gặp khó khăn trước các đối thủ ngang cơ ở SEA Games, lứa cầu thủ hiện tại đã chơi sòng phẳng với các đội châu Á. Đâu là lý do tạo nên khác biệt nhanh như thế?

- Đối thủ tại giải U23 châu Á, từ Jordan, Arab Saudi, UAE đến Hàn Quốc, đều giỏi hơn, tốc độ hơn. Nhưng các cầu thủ của tôi vẫn ngăn chặn được sức mạnh tấn công của họ để ghi bàn và chiến thắng. Thực tế thì đội tuyển đã xác định trước rằng chúng ta yếu hơn nên cần đoàn kết hơn, để có thêm sức mạnh của một khối thống nhất. Ví dụ như ở những tình huống cố định, cầu thủ Việt Nam nhỏ bé nhưng luôn kèm người chắc chắn, áp sát đối phương to cao hơn, nhờ đó tránh được bàn thua. Còn ở các tình huống bị qua người, chúng tôi cũng bọc lót tốt, luôn có một đồng đội đằng sau tiếp ứng. Tôi nghĩ đó là bí quyết để thành công.

- Ông làm thế nào để giúp đội đạt thể lực tốt khi gặp các đối thủ vượt trội từ Tây Á?

- Việt Nam không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi nghỉ ít ngày sau SEA Games 33, rồi lên đường tập huấn ở Qatar trước khi sang Arab Saudi. Tôi rất lo lắng về thể trạng của cầu thủ, vì dù nền tảng thể lực tốt, họ đều rất mệt mỏi sau hành trình giành HC vàng tại Thái Lan hồi tháng 12. Khi lên giáo án trong thời gian ở Tây Á, bên cạnh các liệu pháp tinh thần và các buổi tập chiến thuật, ban huấn luyện cố gắng giúp cầu thủ hồi phục thể lực tốt nhất.

Chúng tôi cho tập thêm chống đẩy, các bài tập phát triển cơ thân trên, vì xác định phần đó phải rất vững chắc mới có thể đấu tay đôi với những đối thủ khỏe hơn và chơi pressing tầm cao. Tôi cũng cho các cầu thủ chạy cánh như Văn Khang, Minh Phúc, tiền đạo lệch Lê Phát, Thanh Nhàn tập các bài tốc độ xuyên phá. Các trung vệ, tiền vệ có thể thả bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương, để phá sức đối thủ. Đó là một bí quyết nữa để thành công ở giải đấu vừa qua.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo tại trụ sở VFF, ở Mỹ Đình, Hà Nội trưa 26/1. Ảnh: Hoàng Giang

- Khoảnh khắc nào khiến ông cảm xúc nhất?

- Đó là khi Hiểu Minh dính chấn thương, tôi rất buồn lúc nhìn thấy cậu ấy ngã xuống và đau đớn. Rồi trong trận tranh HC đồng với Hàn Quốc, Đình Bắc lĩnh thẻ đỏ rời sân từ cuối hiệp hai. Trong thế 10 đấu 11, hai hiệp phụ trở nên rất dài và căng thẳng. Đó là thời khắc làm tôi lo sợ nhất trên hành trình tại Arab Saudi. Tôi không biết phải nói thế nào để cầu thủ yên tâm thi đấu nên chỉ bảo họ cố gắng như khi tập phòng ngự hàng ngày, hy vọng giúp họ giảm bớt phần nào áp lực và tự tin hơn để cố giữ tỷ số 2-2 tới loạt luân lưu. Thật may, các cầu thủ đã trụ vững.

- Ông thấy thế nào về màn trình diễn của Đình Bắc - người nhận danh hiệu Vua phá lưới của giải?

- Đình Bắc đã thi đấu vượt kỳ vọng. Trước khi sang Việt Nam, tôi đã tìm hiểu cầu thủ này qua video, và sau khoảng gần hai năm làm việc, theo dõi qua các trận đấu ở V-League và nhiều giải đấu cấp CLB khác, những màn trình diễn ở SEA Games rồi U23 châu Á vừa rồi, tôi thấy Đình Bắc đã tiến bộ rõ rệt. Cậu ấy trưởng thành rất nhiều và có phong thái tự tin rất riêng. Ở giải U23 châu Á, những gì Đình Bắc thể hiện có phần vượt trội các cầu thủ khác.

- Bàn thắng vào lưới Arab Saudi ở lượt cuối vòng bảng có ý nghĩa thế nào?

- Tôi rất bất ngờ với bàn thắng đó, vì lúc ấy, Việt Nam đang bị dồn ép và có nhiều tình huống suýt thủng lưới. Nhắc lại chuyện này, tôi lại cảm thấy biết ơn các cầu thủ đã thi đấu quyết tâm, lăn xả, hy sinh để ngăn các bàn thua. Trong tình huống làm bàn của Đình Bắc, cậu ấy cùng các đồng đội đều xông lên. Nhưng đó là tình huống gần như không có góc sút, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ chuyền ngang hoặc tìm cách xử lý khác, nhưng Đình Bắc đã táo bạo dứt điểm. Đó thật sự là bàn thắng ngoài mong đợi, quá tuyệt vời.

Đình Bắc ghi bàn vào lưới Arab Saudi Bàn thắng của Đình Bắc vào lưới Arab Saudi.

- Thế còn trận bán kết thua Trung Quốc 0-3, nếu được làm lại, ông sẽ thay đổi điều gì?

- Về mặt chiến thuật, có lẽ tôi sẽ giữ nguyên. Tuy nhiên, tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn về tình trạng thể lực để sắp xếp lại đội hình ra sân. Hai cầu thủ đá cánh Văn Khang, Minh Phúc đã chạy quá nhiều ở các trận trước, nên nếu làm lại được, có lẽ tôi sẽ thay bằng Anh Quân và Phi Hoàng. Tôi cũng sẽ tính toán để thay một số vị trí khác đã đá nhiều ở các trận trước.

Tất nhiên là khi đã thua rồi và nhìn lại, tôi mới nghĩ thế. Nhưng nếu thay đổi, không rõ đội có đá ổn hơn không. Dù vậy, đó vẫn là những điểm tôi cảm thấy hối hận ở trận gặp Trung Quốc. Vì vậy, tôi thay đổi nhiều ở trận gặp Hàn Quốc, với 6 vị trí đá chính. Hơn nữa, do đây cũng là trận cuối cùng của nhiều cầu thủ trong lứa U23 nên tôi quyết định trao cơ hội cho những người ít được thi đấu.

- Không khí phòng thay đồ thế nào sau khi thua Trung Quốc?

- Rất tệ. Các cầu thủ vừa buồn vừa mệt, nên tôi không nói nhiều. Sang ngày kế tiếp, tôi mới bắt đầu chia sẻ thêm lúc tập hồi phục. Ban huấn luyện cho đội chơi các trò tâng bóng..., vừa chơi vừa chia sẻ, để cầu thủ thấy thoải mái hơn. Rồi tôi nhắc lại rằng đây là giải đấu cuối cùng của nhiều cầu thủ lứa U23, mong họ thi đấu để không có bất kỳ hối tiếc nào nữa. Tôi cũng nói rằng dù đây là trận tranh HC đồng, nhưng với tôi, nó cũng quan trọng chẳng kém trận chung kết, cả đội cần nỗ lực hết sức để giành huy chương, và để làm được điều đó, toàn đội phải tiếp tục chuẩn bị, để bung hết sức lực cũng như những gì đang có.

- Gặp Hàn Quốc, kinh nghiệm và am hiểu của ông về đội tuyển quê hương đã giúp ích thế nào cho Việt Nam?

- Giống các đối thủ Việt Nam đã gặp từ đầu giải, Hàn Quốc có tốc độ và thể hình cao to. Trong các tình huống một đấu một, cầu thủ chúng ta có thể bị vượt qua, nên cần có phương án bọc lót tốt. Tôi yêu cầu đội tập trung tối đa vào các tình huống cố định, kèm người thật chắc, xem đó là kim chỉ nam để tìm kiếm chiến thắng. Và các cầu thủ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thật ra, tôi hơi tiếc khi Việt Nam dẫn 2-1 đến gần hết trận, nhưng lại bị gỡ hòa khi chỉ còn 30 giây là hết thời gian bù. Sau đó, các cầu thủ đã chơi quật cường trong 30 phút hiệp phụ để đưa cuộc đấu vào loạt luân lưu.

- Như ông nói, khi xét từng cá nhân, Việt Nam không quá nổi trội, nhưng hợp lại thì tạo ra sức mạnh đoàn kết. Tuy nhiên, liệu điều này có dẫn đến trường hợp khi một mắt xích quan trọng mất đi, như Hiểu Minh ở trận gặp trung Quốc, sẽ dẫn đến một sự sụp đổ?

- Tôi cũng nghĩ đây là điểm quan trọng mà Việt Nam cần giải quyết. Khi đội tuyển thua Malaysia 0-4 ở lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027, điều tương tự đã xảy ra. Trong hiệp hai, Thành Chung và Tiến Dũng chấn thương, nên hàng phòng ngự như sụp đổ, dẫn đến các bàn thua thêm. Tôi thấy trận thua Trung Quốc vừa rồi cũng thế, khi Hiểu Minh chấn thương, hàng phòng ngự bắt đầu lung lay, có vấn đề.

Tôi và ban huấn luyện cần nắm bắt, xử lý vấn đề này trong tương lai. Không chỉ chúng tôi, cầu thủ cũng cần cố gắng để nếu gặp tình huống mất một mắt xích vì chấn thương, hay gặp vấn đề khác phải thay người khác vào, thì đội vẫn có thể thi đấu tốt, duy trì được thế trận. Chúng tôi phải cùng nhau xây dựng được một tập thể như vậy.

HLV Kim Sang-sik trả lời báo chí sau giải U23 Châu Á HLV Kim Sang-sik trả lời báo chí sau giải U23 châu Á 2026.

- Việt Nam nhiều lần giải quyết các đối thủ bằng các tình huống cố định. Trợ lý HLV Lee Jung-soo đóng góp thế nào vào chi tiết này?

- Đó không phải là ý tưởng của riêng ai. Tôi và HLV Lee làm việc cùng nhau, với phương châm giúp các cầu thủ nắm ý tưởng truyền đạt một cách nhanh nhất, đơn giản nhất, thay vì phức tạp hóa vấn đề. Chúng tôi cũng học hỏi từ những đội mạnh về bóng cố định. HLV Lee rất tập trung vào các vấn đề tăng cường nhân sự che chắn cho hàng thủ. Ông ấy hiểu chuyện ghi bàn quan trọng, nhưng đề cao việc làm thế nào để không thủng lưới đặc biệt ở các tình huống cố định. Nên chúng tôi hướng dẫn cầu thủ phải tạo áp lực lên đối thủ, bằng cách đeo bám, túm người, kéo, đẩy ...

- 8 năm sau khi vào chung kết kỳ giải 2018, Việt Nam lại có thành tích đáng ghi nhận tại VCK U23 châu lục. Mục tiêu tiếp theo của ông là gì?

- Nếu xét riêng từng cá nhân, cầu thủ Việt Nam không hẳn nổi trội. Nhưng họ tạo khác biệt khi thi đấu như một khối gắn kết cả 23 người. Hành trình ở giải U23 châu Á chứng minh rằng Việt Nam có thể thi đấu sòng phẳng ở cấp độ châu lục, chứ không chỉ ở Đông Nam Á.

Với những thành công vừa qua, các cầu thủ sẽ có thêm tự tin để thi đấu tốt hơn nữa, chứng minh khả năng ở những giải đấu cấp độ cao hơn ở tầm cỡ khu vực. Tôi cũng mong lứa cầu thủ này không chỉ chơi ở trong nước, mà một số cá nhân xuất sắc có thể tìm đường đến thi đấu tại các giải VĐQG nước ngoài mạnh hơn, có như vậy, họ mới có thể nâng cao hơn nữa trình độ của bản thân. Tôi cùng LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã lên một kế hoạch dài hạn, hướng tới tương lai có thể thi đấu ở World Cup.

HLV Kim Sang-sik cười tươi khi nhắc lại những kỷ niệm trên hành trình dự U23 châu Á 2026. Ảnh: Hoàng Giang

- Trong lứa U23 hiện tại, những ai đã sẵn sàng để chơi cho tuyển Việt Nam?

- Cánh cửa lên ĐTQG luôn rộng mở với bất kỳ cầu thủ nào, chỉ cần họ luôn cố gắng. Tôi luôn nói trong các buổi tập rằng những Đình Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh... và những người còn lại trong 23 thành viên dự U23 châu Á đều giàu tiềm năng, có cơ hội cống hiến cho ĐTQG.

Sau giải đấu tại Arab Saudi, các cầu thủ sẽ về lại CLB, tôi mong họ sẽ được thi đấu, chơi thật tốt, cống hiến cho đội của mình. Tôi cũng đã nhắc nhở họ cố gắng phát huy các điểm đã làm tốt, khắc phục những chi tiết còn yếu để tiến bộ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ lứa cầu thủ này để chọn những người phù hợp lên ĐTQG, bắt đầu từ trận gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng 3.

- Năm 2023, khi làm HLV Jeonbuk Hyundai Motors, ông từng bị CĐV đội chặn xe bus để chất vấn. Còn hôm 24/1, khi từ Arab Saudi về Việt Nam, rất nhiều CĐV đã ra sân bay để đón ông và các học trò sau khi đoạt HC đồng U23 châu Á. Hai cảnh tượng có phần giống và khác, nhưng có khi nào ông cùng nghĩ về và so sánh?

- Chuyện ở Jeonbuk đã qua lâu, khoảng 3 năm trước rồi, và tôi từng rất buồn. Nhưng giờ tôi chẳng còn cảm xúc về sự kiện đó nữa, không buồn cũng không bực. Hôm vừa rồi, tôi thấy CĐV Việt Nam đến rất đông, và có thắc mắc vì sao họ đến đón đông vậy. Khi đội giành HC vàng SEA Games, tôi không thấy mọi người đến nhiều như thế, nhưng giờ giành HC đồng, họ lại kéo ra sân bay đón. Tôi rất bất ngờ. Một lần nữa tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã dành cho chúng tôi nhiều tình cảm và sự ủng hộ.

Tiếp nối thành công vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành HC vàng SEA Games 33, HLV Kim dẫn dắt Việt Nam giành HC đồng U23 châu Á trên đất Arab Saudi. Dù không được đặt nhiều kỳ vọng và nằm ở bảng đấu khó, thầy trò ông gây bất ngờ toàn thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0. Vào tứ kết, Việt Nam tiếp tục hạ UAE 3-2 ở hiệp phụ, trước khi thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết. Đến trận tranh giải ba, dù bị đánh giá thấp hơn và phải đá thiếu người từ cuối hiệp hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn hòa Hàn Quốc 2-2 trong 120 phút, trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu. Sau hơn một năm dẫn dắt chính thức, HLV Kim Sang-sik đã giúp U23 Việt Nam tạo mạch thắng 15 trận, để giành một danh hiệu và hai huy chương trong ba giải đấu liên tiếp. Ông cũng giúp Việt Nam lần đầu đánh bại các đối thủ khó nhằn như Jordan, Arab Saudi, UAE và Hàn Quốc ở cấp độ U23.

Hiếu Lương