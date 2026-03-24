HLV Kim động viên Đình Trọng trong ngày trở lại tuyển Việt Nam

Trung vệ Trần Đình Trọng (giữa) cùng 6 đồng đội ở Công an Hà Nội (CAHN) hội quân với đội tuyển từ trưa nay. Họ tập trung muộn hơn do cùng CLB thi đấu với Đà Nẵng (thắng 1-0) ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026 trên sân khách cách đây hai ngày.
Đây là lần đầu tiên Trần Đình Trọng được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik. Lần gần nhất trung vệ này có tên là ở trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào ngày 21/9/2022.
Sự nghiệp của cầu thủ mang biệt danh “trung vệ săn Tây” bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương. Đình Trọng từng đứt dây chằng cả hai đầu gối vào tháng 6/2019 và 1/2023, bên cạnh một lần phẫu thuật mẻ xương mu bàn chân và rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ gốc Hà Nội mới tìm lại được sự ổn định kể từ mùa giải 2023-2024.
Do mới hội quân, nhóm cầu thủ CAHN không tham gia tập luyện cùng đội tuyển. Sau khi họp đội ở giữa sân, nhóm này đi bộ hai vòng sân tập ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYS).
HLV Kim Sang-sik (phải) cùng trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn (thứ hai từ phải sang) chủ động đi bộ cùng. Nhà cầm quân Hàn Quốc trao đổi rồi động viên Đình Trọng. Trong cuộc trò chuyện, trung vệ sinh năm 1997 nhiều lần bật cười.
HLV Kim đánh giá cao trình độ của Đình Trọng. Trung vệ này luôn nằm trong danh sách sơ bộ khoảng 1 năm qua. Khi thể trạng và phong độ ổn định, anh lập tức được triệu tập để ban huấn luyện có thể trực tiếp đánh giá.
Bên cạnh Trọng, HLV Kim cũng trao đổi riêng với Nguyễn Quang Hải. Tiền vệ đội trưởng CAHN vẫn là trụ cột trong lối chơi lẫn phòng thay đồ đội tuyển. Cuối cuộc trò chuyện, HLV sinh năm 1976 vỗ lưng học trò.
5 cầu thủ CAHN còn lại gồm Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long và Bùi Hoàng Việt Anh (từ trái sang). Họ đi bộ, chạy bền nhẹ nhàng, rồi tập căng giãn cơ cùng bác sĩ Trần Huy Thọ.
Đoàn Văn Hậu (trái) không vắng mặt trên đội tuyển lâu như Đình Trọng, nhưng con số cũng đã lên đến 3 năm. Lần gần nhất Văn Hậu được triệu tập là tháng 6/2023, dưới thời HLV Philippe Troussier. Khi đó, anh đá 63 phút trong trận giao hữu thắng Syria 1-0.
Sau khi cùng Công an Hà Nội vô địch V-League 2023, Văn Hậu tập trung chữa trị chứng viêm điểm bám gót chân Achilles. Tuy nhiên, chấn thương phức tạp hơn đánh giá ban đầu, buộc hậu vệ này phải sang Singapore thăm khám và trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Anh trở lại thi đấu trận chính thức đầu tiên vào ngày 3/12/2025, khi cùng CAHN hòa Buriram United 1-1 ở Cup CLB Đông Nam Á 2025-2026.
Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, kém Đình Trọng và Quang Hải hai tuổi. Cả ba trưởng thành ở lò đào tạo Hà Nội. Họ là thành viên đội tuyển đứng thứ tư U19 châu Á 2016 để giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017. Sau đó, dưới thời HLV Park Hang-seo, Hải, Hậu và Trọng đều là trụ cột trong chiến tích giành á quân U23 châu Á, thứ tư ASIAD và vô địch AFF Cup năm 2018 (nay là ASEAN Cup).
HLV Kim Sang-sik đã có đủ 23 cầu thủ trong tay. Đội còn buổi tập vào chiều mai 25/3, trước khi đá giao hữu gặp Bangladesh trên sân Hàng Đẫy.
Hiếu Lương