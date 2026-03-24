HLV Kim động viên Đình Trọng trong ngày trở lại tuyển Việt Nam

Trung vệ Trần Đình Trọng (giữa) cùng 6 đồng đội ở Công an Hà Nội (CAHN) hội quân với đội tuyển từ trưa nay. Họ tập trung muộn hơn do cùng CLB thi đấu với Đà Nẵng (thắng 1-0) ở trận đấu bù vòng 13 V-League 2025-2026 trên sân khách cách đây hai ngày.

Đây là lần đầu tiên Trần Đình Trọng được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik. Lần gần nhất trung vệ này có tên là ở trận giao hữu thắng Singapore 4-0 vào ngày 21/9/2022.

Sự nghiệp của cầu thủ mang biệt danh “trung vệ săn Tây” bị gián đoạn nhiều lần vì chấn thương. Đình Trọng từng đứt dây chằng cả hai đầu gối vào tháng 6/2019 và 1/2023, bên cạnh một lần phẫu thuật mẻ xương mu bàn chân và rách sụn chêm đầu gối. Trung vệ gốc Hà Nội mới tìm lại được sự ổn định kể từ mùa giải 2023-2024.