HLV đột quỵ sau thất bại ở vòng loại World Cup

RomaniaHLV Mircea Lucescu đột quỵ không lâu sau khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 ở bán kết tranh vé vớt vòng loại World Cup 2026.

Chiều 29/3, HLV Lucescu đột quỵ trong cuộc họp của đội tuyển Romania. Sự cố xảy ra chỉ vài giờ trước khi họ khởi hành tới Slovakia để chơi trận giao hữu hai ngày sau đó.

Đội ngũ y tế đã lập tức sơ cứu, rồi gọi xe đưa nhà cầm quân 80 tuổi vào viện. Sức khỏe của ông được cho là đã ổn định. Trợ lý Ionel Gane sẽ tạm chỉ đạo các cầu thủ.

HLV Lucescu chỉ đạo trong trận bán kết nhánh C tranh vé vớt vòng loại World Cup khu vực châu Âu hôm 26/3. Ảnh: Reuters

Trong trận bán kết nhánh C tranh vé vớt vòng loại World Cup - khu vực châu Âu hôm 26/3, Romania thua chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ 0-1.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chơi chung kết vào ngày 31/3 với Kosovo, đội đã đánh bại Slovakia 4-3 trong trận bán kết còn lại của nhánh này. Ba trận chung kết các nhánh còn lại gồm Bosnia & Herzegovina - Italy, Thụy Điển - Ba Lan và CH Czech - Đan Mạch.

Lucescu là một HLV giàu kinh nghiệm với gần 50 năm hành nghề. Điểm nhấn trong sự nghiệp của ông là chức vô địch UEFA Cup mùa 2008-2009 với Shakhtar Donetsk. Ông cũng từng nhiều lần vô địch quốc gia ở Romania, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở cấp độ đội tuyển, Lucescu dẫn dắt Romania từ năm 1981 đến 1986. Ông giúp đội tuyển quê hương giành vé duy nhất dự Euro 1984 trong bảng đấu có nhà vô địch World Cup 1982 - Italy, Thụy Điển, Tiệp Khắc cũ và Síp. Từ năm 2017 đến 2019, ông dẫn dắt Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 8/2024, Lucescu trở lại Romania với hợp đồng hai năm. Gần đây, ông mắc bệnh nặng nhưng không công bố chi tiết.

