HLV Arab Saudi: 'Phải cố thắng dù Việt Nam rất mạnh'

Arab SaudiHLV Luigi Di Biagio cho rằng Arab Saudi phải khắc phục ngay các sai lầm trước khi đấu Việt Nam ở lượt cuối bảng A U23 châu Á 2026.

Trận thua Jordan 2-3 tối 9/1 đẩy Arab Saudi vào thế phải thắng Việt Nam ở lượt cuối, để giành vé vào tứ kết. Họ đang đứng thứ ba với ba điểm, bằng Jordan nhưng kém hiệu số đối đầu, và cách Việt Nam ba điểm.

"Chúng tôi phải cố gắng thắng Việt Nam để đi tiếp", HLV Di Biagio nói ở họp báo sau trận thua Jordan. "Khó khăn nằm ở chỗ Việt Nam là đội mạnh. Họ đã thể hiện điều ấy từ vòng loại cho đến hai trận vừa qua".

HLV Luigi Di Biagio tham dự họp báo tại VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Nếu thắng cách biệt một bàn, Arab Saudi sẽ đứng nhì bảng A, sau Việt Nam. Còn muốn lấy ngôi đầu, họ phải thắng biệt hai bàn trở lên. Kết quả hòa hoặc thua đều sẽ biến Arab Saudi trở thành chủ nhà thứ ba dừng bước từ vòng bảng, sau Oman năm 2013 và Trung Quốc 2018.

"Chúng tôi phải tập trung vào hồi phục, gạt trận thua sang một bên và phân tích những sai lầm đã mắc phải", HLV trưởng Arab Saudi cho hay. "Kết quả này đã dạy cho chúng tôi rằng, nếu không đoàn kết như trong một năm rưỡi, kể từ khi tôi đến, các trận đấu sẽ rất khó khăn".

Arab Saudi khởi đầu tốt trước Jordan với bàn mở tỷ số ở phút 19. Nhưng họ đánh mất thế trận và bị lội ngược dòng trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp hai, chủ nhà tìm được bàn gỡ từ phạt đền nhưng hàng thủ một lần nữa mắc sai lầm, dẫn đến bàn thua thứ ba.

HLV Di Biagio thừa nhận các học trò đã chơi tốt hơn ở hiệp hai, nhưng không lý giải được màn trình diễn ở hiệp một. Cựu tuyển thủ Italy cho rằng các cầu thủ Arab Saudi đã hoạt động quá ít. Tuy nhiên, ông không muốn điều này trở thành lời biện minh. "Mỗi người trong đội phải chịu trách nhiệm, trước hết là tôi. Đội phải cải thiện trong trận đấu tới, dù thời gian thi đấu và tập luyện hạn chế".

Bảng A Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Việt Nam 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Jordan 2 1 0 1 3 4 -1 3 3 Arab Saudi 2 1 0 1 3 3 0 3 4 Kyrgyzstan 2 0 0 2 1 3 -2 0

Ông Di Biagio tin rằng Arab Saudi có thể chơi thứ bóng đá xuất sắc, như tại Gulf Cup và các trận giao hữu trước VCK U23 châu Á 2026. Ở trận ra quân, dù chỉ thắng Kyrgyzstan 1-0, Arab Saudi đã tung ra khoảng 25 pha dứt điểm và bỏ lỡ một quả phạt đền. Trận thua Jordan là biến số và đội cần vượt qua bằng năng lực.

"Không phải lúc nào cũng thi đấu ăn ý và gặp khó khăn là bình thường", Di Biagio cho biết. "Mục tiêu của đội là cải thiện phong độ ngay trong giải. Và nếu đá như hiệp hai trước Jordan, chúng tôi vẫn còn cơ hội rất tốt để tiến xa".

Ở bên kia chiến tuyến, Jordan không còn nắm quyền tự quyết. HLV Omar Najhi chỉ hướng đến mục tiêu là đánh bại Kyrgyzstan và nếu có thể, sẽ là chiến thắng đậm.

Hai trận cuối sẽ diễn ra cùng lúc 23h30 ngày 12/1, giờ Hà Nội.

Hiếu Lương