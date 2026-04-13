Him Lam Thượng Phúc Legend hưởng lợi từ nhu cầu khai thác dài hạn

Him Lam Thượng Phúc Legend gồm 155 căn thấp tầng tại phía Nam Hà Nội, hướng đến nhu cầu ở thực và khai thác thương mại.

Sau giai đoạn tăng trưởng dựa nhiều vào kỳ vọng ngắn hạn, thị trường bất động sản năm nay ghi nhận sự dịch chuyển sang nhu cầu ở thực và khai thác dài hạn. Dư địa cho các chiến lược "lướt sóng" dần thu hẹp khi mặt bằng giá tăng, trong khi chi phí vốn và điều kiện tín dụng có xu hướng kiểm soát chặt hơn.

Trong bối cảnh đó, hành vi của người mua và nhà đầu tư cũng thay đổi. Các yếu tố như pháp lý, tiến độ xây dựng và khả năng khai thác được quan tâm nhiều hơn, thay cho kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn.

Theo các chuyên gia, thanh khoản thị trường đang tập trung vào những sản phẩm có pháp lý đầy đủ, hạ tầng kết nối thuận lợi và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực. Nhóm tài sản hữu hình như nhà liền kề, shophouse hoặc đất nền rõ ràng pháp lý dần chiếm ưu thế.

Tại Hà Nội, Him Lam Thượng Phúc Legend là một trong những công trình mới tại khu Nam, khởi công hạng mục nhà ở vào cuối tháng 3. Quy mô dự án khoảng 3,86 ha với 155 căn thấp tầng. Dãy shophouse được thiết kế hai mặt tiền, tối ưu khả năng khai thác thương mại và linh hoạt trong công năng sử dụng.

Theo chủ đầu tư, hai mặt tiếp cận mở ra biên độ khai thác linh hoạt so với mô hình shophouse truyền thống. Chủ sở hữu có thể lựa chọn nhiều hình thức khai thác như kinh doanh, cho thuê hoặc sử dụng làm nơi ở kết hợp kinh doanh.

Phối cảnh hệ tiện ích của dự án Him Lam Thượng Phúc Legend. Ảnh: Won Direct

Chủ đầu tư Minh Dũng cho biết, công trình có mật độ xây dựng dao động 70-90%, tích hợp các tiện ích nội khu như quảng trường nhạc nước, công viên trung tâm, hồ bơi, khu thể thao và không gian đi bộ. Những tiện ích này được kỳ vọng góp phần hình thành môi trường sống và kinh doanh ổn định cho cư dân.

Bên cạnh đó, dòng nhà thấp tầng có thiết kế xây dựng 4,5 tầng, diện tích từ 65 m2 đến 275 m2. Hạng mục nhà ở của dự án được khởi công vào 26/3 vừa qua. Theo kế hoạch, Him Lam Thượng Phúc Legend dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV. năm nay.

Theo thông tin từ đơn vị phát triển, các sản phẩm tại dự án có pháp lý sở hữu lâu dài. Giá sau chiết khấu từ khoảng 185 triệu đồng mỗi m2, tương đương suất đầu tư khoảng 12,8 tỷ đồng mỗi căn đã bao gồm giá trị nhà và đất.

Phối cảnh các phân khu tại dự án. Ảnh: Won Direct

Về vị trí, dự án nằm tại khu vực phía Nam Hà Nội, kết nối với các tuyến giao thông như quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và vành đai 4. Hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ giúp tăng khả năng liên kết với trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, dự án nằm trong khu vực trung tâm các tiện ích hành chính và xã hội quan trọng của Thường Tín. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận UBND Thường Tín, tòa án, viện kiểm sát, công an phòng cháy chữa cháy chỉ trong vài phút di chuyển. Mạng lưới trường học, bệnh viện đa khoa và các trung tâm văn hóa - thể thao cũng nằm trong bán kính khoảng 1 km quanh dự án. Sự hiện diện của các công trình này tạo điều kiện hình thành một cộng đồng cư dân ổn định, yếu tố quan trọng để phát triển các hoạt động thương mại và dịch vụ cho dự án.

Khu vực này đồng thời nằm trong định hướng giãn dân và phát triển đô thị vệ tinh của Thủ đô. Các khu vực cửa ngõ được quy hoạch bổ sung chức năng ở và thương mại, góp phần phân bổ lại dân cư và hoạt động kinh tế.

Ngoài điểm cộng về vị trí và khả năng khai thác dài hạn, chính sách bán hàng của dự án cũng có nhiều ưu đãi. Theo đó, ngân hàng sẽ hỗ trợ lên đến 70% giá trị sản phẩm với chính sách: ân hạn nợ gốc tới 24 tháng và miễn lãi 12 tháng để giảm áp lực vốn ban đầu cho những cư dân đầu tiên.

Song Anh