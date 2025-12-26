Hikvision hợp tác PMC thúc đẩy giải pháp tòa nhà thông minh

Hikvision và PMC ký thỏa thuận hợp tác triển khai các giải pháp công nghệ tích hợp, giúp tối ưu vận hành và thúc đẩy mô hình tòa nhà thông minh tại Việt Nam, ngày 23/12.

Theo nội dung thỏa thuận, Hikvision và PMC sẽ phối hợp nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cấp tích hợp, gồm cả phần cứng và phần mềm, cho hệ thống các tòa nhà đang nằm trong danh mục quản lý, khai thác của PMC. Trọng tâm của hợp tác này là ứng dụng các công nghệ an ninh, an toàn tiên tiến và hệ thống quản lý thông minh nhằm giải quyết bài toán tối ưu hiệu quả vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm sống và làm việc cho cư dân, khách hàng.

Đại diện Hikvision và PMC ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh, đánh dấu bước tiến trong hợp tác công nghệ tại Việt Nam. Ảnh: Hikvision

Với vai trò là nhà cung cấp giải pháp công nghệ, Hikvision cam kết đồng hành cùng đối tác thông qua việc tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và hỗ trợ triển khai thực tế. Đơn vị này sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ tùy chỉnh theo nhu cầu đặc thù của từng dự án, đảm bảo tính tương thích và hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Hikvision cũng chú trọng đến việc chuyển giao công nghệ thông qua các chương trình đào tạo sản phẩm và giải pháp cho đội ngũ nhân sự của PMC, cung cấp tài liệu, nguồn lực cần thiết để phục vụ công tác đấu thầu cũng như phát triển thị trường.

Về phía PMC, doanh nghiệp sẽ ưu tiên xem xét và đưa vào sử dụng các sản phẩm, giải pháp trong hệ sinh thái của Hikvision cho các hạng mục đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đồng thời, PMC sẽ đóng vai trò cầu nối, giới thiệu các giải pháp công nghệ này tới đơn vị thành viên và mạng lưới đối tác, khách hàng phù hợp. Ở giai đoạn đầu, hai bên thống nhất tập trung phối hợp thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để tăng tốc triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng cam kết cho những dự án điểm.

Đại diện Hikvision đánh giá, việc bắt tay với một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và khai thác bất động sản như PMC là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của Hikvision và năng lực vận hành thực tiễn của PMC được kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản, hướng tới hình thành các mô hình tòa nhà thông minh, an toàn và bền vững hơn.

Đại diện PMC tham gia triển lãm công nghệ và giới thiệu giải pháp của Hikvision. Ảnh: Hikvision

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Tổng giám đốc PMC cho biết, thỏa thuận này là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty, thể hiện tư duy chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới vào công tác quản lý. Ông Thanh đánh giá cao năng lực công nghệ và hệ sinh thái giải pháp an ninh toàn diện của đối tác, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn an toàn, tiện ích vận hành khắt khe.

"Thông qua hợp tác, PMC kỳ vọng cùng Hikvision nghiên cứu và triển khai các giải pháp được may đo phù hợp với điều kiện thực tế của từng tòa nhà. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý và tối ưu hóa chi phí vận hành, còn hỗ trợ đắc lực cho lộ trình chuyển đổi số theo hướng xanh, bền vững", đại diện PMC cho biết.

Hikvision là doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm và giải pháp an ninh, an toàn. Hệ sinh thái của đơn vị này đa dạng, phục vụ nhiều lĩnh vực trọng yếu như quản lý tòa nhà, giao thông thông minh, hạ tầng đô thị, sản xuất công nghiệp và năng lượng. Với thế mạnh về nghiên cứu phát triển (R&D) và kinh nghiệm triển khai quốc tế, doanh nghiệp đang tập trung thúc đẩy các giải pháp công nghệ hỗ trợ chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng.

PMC là đơn vị có thâm niên trong ngành quản lý bất động sản, được thành lập từ năm 2009 trên cơ sở hợp tác giữa Tập đoàn VNPT và Biken Techno Corporation (Nhật Bản). Doanh nghiệp hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý, vận hành và khai thác đa dạng loại hình bất động sản. Chiến lược của PMC hiện nay đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để gia tăng giá trị tài sản cho chủ đầu tư và cư dân, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng.

