Hiệu trưởng HSU: 93% sinh viên Digital Marketing có việc trước nhận bằng

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, hiệu trưởng HSU cho biết 93% sinh viên Digital Marketing có việc làm trước khi tốt nghiệp, trong đó 34% làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài.

Thông tin được nêu tại lễ tốt nghiệp 2026 tại trường Đại học Hoa Sen ngày 18/1. Theo khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU, toàn trường ghi nhận 96% sinh viên đã có việc làm trước thời điểm nhận bằng, tăng so với năm 2025. Trong đó, 5 ngành đạt tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm, gồm Kỹ thuật phần mềm, Luật quốc tế, Quản trị khách sạn (chương trình Hoa Sen Elite), Tâm lý học và Thiết kế nội thất. Ngành Digital Marketing có tỷ lệ sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng đạt 93%.

"Kết quả này phản ánh nhu cầu lớn của thị trường, đồng thời cho thấy hiệu quả đào tạo của nhà trường", đại diện HSU nói.

Đại diện trường Đại học Hoa Sen (HSU) nhận định, Digital Marketing là lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam, khi doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên có khả năng phân tích dữ liệu, làm chủ công nghệ, hiểu hành vi người dùng và thích ứng nhanh với thay đổi. Từ đó, HSU xây dựng chương trình đào tạo theo triết lý lấy người học làm trung tâm, nội dung giảng dạy bám sát nhu cầu thị trường.

Sự phát triển của thương mại điện tử, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách doanh nghiệp tiếp cận khách hàng. Marketing ngày nay gắn với dữ liệu, công nghệ và năng lực phân tích hành vi người tiêu dùng, kéo theo nhu cầu nhân lực Digital Marketing tăng nhanh.

Sinh viên ngành Digital Marketing HSU trong một khóa học về công nghệ với các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: HSU

Theo đó, sinh viên được tiếp cận các học phần như phân tích dữ liệu Digital Marketing, hành vi người tiêu dùng trong môi trường số, SEO - SEM, quảng cáo lập trình, quản trị quan hệ khách hàng điện tử (e-CRM) và chiến lược marketing trực tuyến. Qua đó, người học hiểu cách xây dựng và vận hành các chiến dịch tiếp thị số trong thực tế.

Nhiều học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh với giáo trình quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận xu hướng toàn cầu và sẵn sàng cho môi trường làm việc đa quốc gia. Đội ngũ giảng viên gồm các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, mang đến góc nhìn thực tiễn cho người học.

Nhóm sinh viên ngành Digital Marketing HSU đạt Quán quân cuộc thi Digital Shark Up 2025 với AutoRoom. Ảnh: HSU

Theo ThS. Hà Đình Tùng, Giám đốc Chương trình Digital Marketing HSU, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chương trình đào tạo, từ xác định mục tiêu đầu ra đến điều chỉnh nội dung giảng dạy. Các chuyên gia trong và ngoài nước đóng vai trò tham vấn, giúp chương trình đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hơn 50% thời lượng học tập của ngành là thực hành, dự án và làm việc với doanh nghiệp. Sinh viên tham gia xây dựng chiến dịch truyền thông, phân tích dữ liệu khách hàng và tối ưu quảng cáo trên các nền tảng số. Bên cạnh đó, các hội thảo, tọa đàm với chuyên gia từ Google, TikTok và các agency trong khu vực được tổ chức thường xuyên.

Năm 2025, ngành Digital Marketing phối hợp ngành Thương mại điện tử tổ chức cuộc thi Digital Shark Up quy mô toàn quốc. Sinh viên không chỉ tham gia với vai trò thí sinh mà còn trực tiếp vận hành cuộc thi, từ lập kế hoạch, tìm kiếm tài trợ đến triển khai website, chatbot và tổ chức sự kiện.

Kiều Diễm (thứ hai từ trái sang) và Khánh Linh (thứ ba từ trái sang) là sinh viên ngành Digital Marketing HSU thuộc nhóm đoạt Giải thưởng Doanh nghiệp Việt Nam tại cuộc thi Global Youth Innovation Marketers 2025. Ảnh: HSU

Chương trình yêu cầu hai kỳ thực tập bắt buộc tại doanh nghiệp, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới nghề nghiệp từ sớm. Nhờ hợp tác với nhiều đối tác, sinh viên có cơ hội thực tập và làm việc tại các công ty, agency quốc tế.

Với định hướng gắn đào tạo với thực tiễn, ngành Digital Marketing HSU hướng đến phát triển nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế số.

Thái Anh