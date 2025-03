Hiệu trưởng bị cáo buộc tiếp tay 'gian lận tuổi' cho cầu thủ đội tuyển trẻ

Nghệ AnÔng Trần Quốc Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học ở huyện Tân Kỳ, bị cáo buộc "can thiệp học bạ", giúp một bé trai sinh năm 2010 đủ điều kiện ứng tuyển đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

Liên quan sai phạm này, hôm 21/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Dũng, 54 tuổi và bà Tú, 41 tuổi, về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ông Dũng trước khi vướng lao lý là Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ. Bà Tú công tác tại một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Tân Kỳ. Hiện, cả hai đã bị cơ quan chủ quản đình chỉ công tác.

Bị can Trần Quốc Dũng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bại lộ từ tố cáo của phụ huynh

Tại giải bóng đá U11 toàn quốc diễn ra hồi tháng 8/2024, đội U11 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh bại chủ nhà Bắc Ninh 1-0 trong trận chung kết để lần thứ 8 vô địch. Tuy nhiên, xuyên suốt giải, SLNA bị một số phụ huynh các đội khác phản ánh gian lận tuổi, bắt đầu từ vòng loại tại Thanh Hóa, liên quan đến một cầu thủ quê Hà Tĩnh (cháu của Tú).

Theo phản ánh của phụ huynh, bé trai này không phải sinh năm 2013 mà sinh năm 2010. Cậu từng học lớp 1C-4C tại trường Tiểu học Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, từ năm 2016 đến 2018. Tháng 12/2019, bé trai được chuyển trường theo nguyện vọng tới Trường Tiểu học Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này bé đã học gần hết học kỳ I của chương trình lớp 4.

Đến năm 2022, bé chuyển về trường Tiểu học Cửa Nam 1, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng thời trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB SLNA. Tuy nhiên, qua đối chiếu tài liệu có nhiều chi tiết không khớp, dù đã học gần hết học kỳ I chương trình lớp 4, song hồ sơ chuyển trường của cậu bé lại ghi "đang học lớp 3".

Vào cuộc kiểm tra, nhà chức trách xác định hồ sơ của cầu thủ này là gian lận. Theo đó, tại thời điểm bé trai chuyển ra huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, để học tiểu học thì bà Tú đã làm giả giấy khai sinh, CCCD cho cháu mình, sau đó nhờ Hiệu trưởng Dũng sửa lại học bạ cho khớp.

Hồ sơ của bé trai đã "qua mặt" được cơ quan chức năng cũng như các nhà tuyển dụng. Bé trai sau đó trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của CLB SLNA.

Tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Học bạ không nằm trong hồ sơ sơ tuyển

Ông Hồ Lê Đức, Tổng giám đốc CLB Sông Lam Nghệ An, cho biết, hồi cuối năm 2024 khi nhận được phản ánh của phụ huynh, đơn vị đã làm công văn gửi sang Công an tỉnh Nghệ An nhờ điều tra lý lịch của tất cả cầu thủ trẻ đang ăn tập ở đội. Sau khi phát hiện cháu bà Tú gian lận tuổi, CLB đã chuyển cầu thủ trẻ này về tập luyện đúng với lứa tuổi của mình chứ không sa thải. Hiện nay, chuyên môn của cậu bé ở mức trung bình, về lâu dài khó đáp ứng các bài tập của ban huấn luyện.

Theo ông Đức, SLNA tuyển cầu thủ trẻ thường căn cứ vào giấy khai sinh, CCCD, có đối chiếu kỹ giữa bản chính và bản sao. Còn học bạ không nằm trong hồ sơ để sơ tuyển, chỉ khi nào có khiếu nại thì Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mới kiểm tra từ nhiều phía. Ông Đức nhận định, trường hợp cháu bà Tú có thể người thân đã đề phòng đến trường hợp xấu nhất, vì thế họ đã nhờ Hiệu trưởng Dũng sửa hoặc làm giả học bạ cho khớp với mọi giấy tờ. Tuy nhiên, hành vi này vẫn bị lộ.

"Ngoài giấy tờ tùy thân được cơ quan chức năng xác nhận, CLB cũng yêu cầu gia đình cầu thủ cam kết về độ tuổi của con em mình khi trúng tuyển đào tạo trẻ", ông Đức nói và cho hay việc phụ huynh cố tình "gian lận tuổi" cho con cháu vô tình làm ảnh hưởng đến tương lai cũng như lỡ mất cơ hội phát triển của các em.

SLNA là lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam, song từng nhiều lần dính đến nghi vấn liên quan đến tuổi của cầu thủ ở giải trẻ. Đội trẻ SLNA từng bị tước danh hiệu giải U11 toàn quốc năm 2001, 2002; giải U13 năm 2003, giải U15 năm 2003. Các đội phải nộp phạt 20 triệu đồng và bị cấm thi đấu hai năm. Ngay như giải U11 quốc gia năm 2023 tại Đăk Lăk, SLNA cũng vướng vào nghi ngờ khi một số cầu thủ của họ có thể hình vượt trội các đối thủ.

Bị can Nguyễn Thị Tú tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 9/2024, VFF kỷ luật một loạt cá nhân và tập thể của U11 SLNA do đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định tại giải U11 toàn quốc 2024.

Theo quyết định được công bố sau đó, đội U11 SLNA, Trưởng đoàn Trần Quang Dũng và HLV Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trong hai năm.

Đội U11 còn bị phạt 10 triệu đồng, bị thu hồi toàn bộ danh hiệu, Cup, huy chương và tiền thưởng tại giải U11 toàn quốc 2024.

Theo Ban kỷ luật VFF, đội bóng trẻ xứ Nghệ đã đăng ký và sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải bóng đá U11 toàn quốc diễn ra hồi tháng 8.

Ngoài đội SLNA đang thi đấu ở V-League 2024-2025, hiện Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ SLNA hiện đào tạo hơn 200 vận động viên các lứa từ U9 đến U21. Hàng năm, tỉnh Nghệ An trích ngân sách gần 30 tỷ đồng chi trả các chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên và vận động viên.

Toàn tỉnh Nghệ An có 25 lớp năng khiếu bóng đá, mỗi lớp có 20-25 học viên. Hàng năm, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An chia thành hai cụm thi đấu, tuyển trạch các em có năng khiếu vào "lò" đào tạo trẻ.

Đức Hùng

Đức Hùng