Hiệu phó ĐH Luật TP HCM nhận huân chương Cành cọ Hàn lâm

GS.TS Đỗ Văn Đại được trao huân chương Cành cọ Hàn lâm, sau nhiều năm đóng góp trong việc đào tạo ngành Luật giữa Pháp và Việt Nam.

"Tôi rất vui vì đây là sự ghi nhận của Pháp - đất nước mà tôi gắn bó chỉ sau Việt Nam", GS Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật TP HCM, chia sẻ sáng 10/2.

GS Đại được trao huân chương Cành cọ Hàn lâm theo sắc lệnh của Thủ tướng Pháp ngày 29/12/2025. Đây là một trong những phần thưởng cao quý, ra đời đầu thế kỷ 19, do Napoleon I khởi xướng, nhằm vinh danh cá nhân có đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa nghệ thuật Pháp.

Nhận tin từ Đại sứ quán Pháp hôm qua, ông Đại liền gọi điện chia vui với gia đình đỡ đầu khi theo học ở Pháp. Điều khiến ông cảm động là họ bày tỏ mong muốn đến dự buổi trao huân chương ở Việt Nam.

Ông Đại được cử nhà nước cử đi đào tạo ở Pháp năm 1994, sau khi đỗ thủ khoa ở trường Đại học Luật Hà Nội. Trong vòng 10 năm, ông hoàn thành chương trình cử nhân Luật, thạc sĩ và bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ tại Đại học Aix-Marseille III.

Giai đoạn 2001-2007, ông làm giảng viên ngành Luật tại Đại học Aix-Marseille III và Đại học Paris XIII, thỉnh giảng tại nhiều trường như Paul Cézannes, Paris 2, Tours. Năm 2005, ông đỗ kỳ thi chức danh đại học quốc gia của Pháp, và được công nhận "Maître de conférences" - chức danh dưới giáo sư ở đại học Pháp.

"Ngay từ khi đặt chân sang Pháp,, tôi luôn tâm niệm tích lũy những gì tốt nhất để sau này về phục vụ đất nước", ông Đại chia sẻ. Năm 2007, ông Đại về công tác tại trường Đại học Luật TP HCM. Bốn năm sau, ông được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư và giáo sư vào năm 2021.

Tại đây, ông giảng dạy, hướng dẫn học viên nhiều môn liên quan hệ thống pháp luật của Pháp và tham gia các chương trình hợp tác đào tạo giữa các đại học hai nước. GS Đại được đánh giá có nhiều đóng góp trong đào tạo, nghiên cứu, xây dựng pháp luật, phát triển án lệ ở Việt Nam.

GS.TS Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng trường Đại học Luật TP HCM. Ảnh: HCMULAW

Lệ Nguyễn