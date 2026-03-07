Hiện trường vụ tàu hoả tông ôtô đầu kéo vỡ đôi ở Quảng Ngãi

Khoảng19h, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe đầu kéo chạy từ Chợ Tre (xã Nghĩa Phương cũ) về thị trấn Chợ Chùa cũ. Khi đến điểm giao với đường sắt tại xã Vệ Giang, xe tiến vào khu vực đường ray thì bị barie hạ xuống chặn lại.

Người này xuống xe tìm cách nâng barie rồi quay lại cabin để điều khiển phương tiện. Đúng lúc đó, tàu SE8 chạy theo hướng Nam - Bắc lao tới, tông trực diện vào đầu xe, khiến đầu kéo và rơ moóc tách rời.