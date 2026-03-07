Hiện trường vụ tàu hoả tông ôtô đầu kéo vỡ đôi ở Quảng Ngãi

Cả tài xế xe tải và tàu hỏa đều bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Cả tài xế xe tải và tàu hỏa đều bị thương, được đưa đi cấp cứu.
Đầu máy tàu SE8 bị biến dạng sau cú tông. Đoàn tàu phải tạm dừng để phục vụ xử lý hiện trường.
Đầu máy tàu SE8 bị biến dạng sau cú tông. Đoàn tàu phải tạm dừng để phục vụ xử lý hiện trường.
Lực lượng chức năng ngành đường sắt cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân.
Lực lượng chức năng ngành đường sắt cùng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân.
Phạm Linh - Bảo Phúc