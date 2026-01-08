Hiện trạng sân khấu 10.000 m2 trung tâm TP HCM sẽ làm bãi xe metro

Sân khấu Sen Hồng chiếm một phần diện tích khu B công viên 23 Tháng 9 với khán đài, phòng chức năng, hồ sen tiểu cảnh và phần sân biểu diễn nghệ thuật.
Công trình ngưng hoạt động từ năm 2019 để chỉnh trang nhưng sau đó bỏ hoang cho đến nay. Mới đây, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM cho phép đặt bãi giữ xe hai bánh tạm thời tại khu vực sân khấu để phục vụ người dân đi metro tại ga Bến Thành.
Sân khấu Sen Hồng chiếm một phần diện tích khu B công viên 23 Tháng 9 với khán đài, phòng chức năng, hồ sen tiểu cảnh và phần sân biểu diễn nghệ thuật.
Công trình ngưng hoạt động từ năm 2019 để chỉnh trang nhưng sau đó bỏ hoang cho đến nay. Mới đây, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM cho phép đặt bãi giữ xe hai bánh tạm thời tại khu vực sân khấu để phục vụ người dân đi metro tại ga Bến Thành.
Toàn bộ khu sân khấu rộng khoảng một ha, trong đó mặt sàn 6.000 m2. Công trình xây dựng năm 2013, từng tổ chức các hoạt động nghệ thuật, chủ yếu phục vụ thiếu nhi.
Khu vực sân khấu Sen Hồng được đề xuất làm bãi giữ xe, cách bãi xe metro hiện tại khoảng 350 m, thuận tiện cho người dân và du khách di chuyển.
Toàn bộ khu sân khấu rộng khoảng một ha, trong đó mặt sàn 6.000 m2. Công trình xây dựng năm 2013, từng tổ chức các hoạt động nghệ thuật, chủ yếu phục vụ thiếu nhi.
Khu vực sân khấu Sen Hồng được đề xuất làm bãi giữ xe, cách bãi xe metro hiện tại khoảng 350 m, thuận tiện cho người dân và du khách di chuyển.
Rêu cỏ, bùn đất bám trên nóc khán đài lâu ngày khiến nước mưa không thoát được, gây ứ đọng.
Rêu cỏ, bùn đất bám trên nóc khán đài lâu ngày khiến nước mưa không thoát được, gây ứ đọng.
Các phòng chức năng của sân khấu hiện đóng cửa, vật dụng để ngổn ngang.
Các phòng chức năng của sân khấu hiện đóng cửa, vật dụng để ngổn ngang.
Bãi giữ xe metro ga Bến Thành ở khu A, Công viên 23 Tháng 9, sức chứa 400-500 xe, thường xuyên quá tải. Việc mở bãi xe mới tại sân khấu Sen Hồng được kỳ vọng giảm áp lực cho lượng khách đi metro ngày càng tăng.
Bãi giữ xe metro ga Bến Thành ở khu A, Công viên 23 Tháng 9, sức chứa 400-500 xe, thường xuyên quá tải. Việc mở bãi xe mới tại sân khấu Sen Hồng được kỳ vọng giảm áp lực cho lượng khách đi metro ngày càng tăng.
Sân khấu ở trung tâm quận 1, gần các địa danh nổi tiếng, tập trung đông du khách. Đồ họa: Đăng Hiếu
Sân khấu ở trung tâm quận 1, gần các địa danh nổi tiếng, tập trung đông du khách. Đồ họa: Đăng Hiếu
Thanh Tùng