Hiện trạng sân khấu 10.000 m2 trung tâm TP HCM sẽ làm bãi xe metro

Toàn bộ khu sân khấu rộng khoảng một ha, trong đó mặt sàn 6.000 m2. Công trình xây dựng năm 2013, từng tổ chức các hoạt động nghệ thuật, chủ yếu phục vụ thiếu nhi.

Khu vực sân khấu Sen Hồng được đề xuất làm bãi giữ xe, cách bãi xe metro hiện tại khoảng 350 m, thuận tiện cho người dân và du khách di chuyển.