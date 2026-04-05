Hiện trạng đường cửa ngõ Vũng Tàu sẽ mở rộng 8 làn xe

Mặt đường rộng 43-47 m, hiện tổ chức 4 làn ôtô, hai làn xe máy. Ngoài dải phân cách lớn ở chính giữa, tuyến đường còn có hai dải phân cách phụ bằng bêtông nằm hai bên, chia tách rõ rệt làn ô tô và làn xe máy.
Mặt đường rộng 43-47 m, hiện tổ chức 4 làn ôtô, hai làn xe máy. Ngoài dải phân cách lớn ở chính giữa, tuyến đường còn có hai dải phân cách phụ bằng bêtông nằm hai bên, chia tách rõ rệt làn ô tô và làn xe máy.
Hàng đèn lắp trên dải phân cách dọc tuyến nhiều đoạn sẽ được tháo dỡ, tạo tầm nhìn thông thoáng cho phương tiện khi lưu thông.
Theo quyết định phê duyệt, hệ thống chiếu sáng sẽ được thay bằng trụ đèn cao 13 m, sử dụng bóng LED tiết kiệm điện. Hệ thống có thể điều khiển, giám sát từ xa qua máy tính và điện thoại.
Hàng đèn lắp trên dải phân cách dọc tuyến nhiều đoạn sẽ được tháo dỡ, tạo tầm nhìn thông thoáng cho phương tiện khi lưu thông.
Theo quyết định phê duyệt, hệ thống chiếu sáng sẽ được thay bằng trụ đèn cao 13 m, sử dụng bóng LED tiết kiệm điện. Hệ thống có thể điều khiển, giám sát từ xa qua máy tính và điện thoại.
Dọc tuyến hiện nhiều khu đô thị, du lịch đã được thành hình hoặc đang xây dựng.
Dọc tuyến hiện nhiều khu đô thị, du lịch đã được thành hình hoặc đang xây dựng.
Điểm cuối tuyến giao với đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Dự án tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường đáp ứng nhu cầu lượng xe tăng cao và gia tăng kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án dọc tuyến.
Điểm cuối tuyến giao với đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Dự án tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường đáp ứng nhu cầu lượng xe tăng cao và gia tăng kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, thúc đẩy thu hút đầu tư các dự án dọc tuyến.
Hướng tuyến đường 3 Tháng 2. Đồ họa: Hoàng Thanh
Hướng tuyến đường 3 Tháng 2. Đồ họa: Hoàng Thanh
Trường Hà