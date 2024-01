Hiểm họa từ liệu pháp đại tu nhan sắc sao Hollywood ưa chuộng

MỹTruyền vitamin tĩnh mạch được nhiều người nổi tiếng như Rihanna, Adele, Cindy Crawford và chị em nhà Kardashian áp dụng, song các chuyên gia cảnh báo về nguy hại tiềm ẩn với sức khỏe.

Truyền nước nhỏ giọt (IV) từ lâu được sử dụng trong bệnh viện để bổ sung nước hoặc muối cho người bị sốt, thể trạng không khỏe. Gần đây, nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe quảng cáo nó như biện pháp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, không cần đến đơn của bác sĩ.

Họ gọi dịch vụ này với những cái tên như "tăng cường sắc đẹp", "công thức làm mới bản thân", "máy tăng cường miễn dịch". Các cơ sở khẳng định liệu pháp mang lại lợi ích sức khỏe, loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, tăng mức năng lượng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Liệu pháp truyền vitamin được nhiều người nổi tiếng như Chrissy Teigen, Rihanna, Adele, Cindy Crawford và chị em nhà Kardashian sử dụng để làm sáng da, giảm cân.

Tiến sĩ Kiran Sethi, giám đốc Isya Aesthetics ở New Delhi, Ấn Độ, nơi cung cấp dịch vụ này, cho biết: "Mục tiêu của truyền tĩnh mạch là cung cấp các chất mà cơ thể thiếu hụt do một số bệnh lý".

Theo bà Sethi, liệu pháp chủ yếu có lợi với những người ăn uống không điều độ, thiếu vitamin, thường xuyên đi du lịch, bị tổn thương oxy hóa đáng kể do thói quen sinh hoạt hoặc môi trường. Bà cho biết phương pháp đặc biệt phổ biến ở nhóm tuổi từ 30 đến 49.

Trong quá trình trị liệu, bác sĩ sẽ truyền hỗn hợp chất lỏng gồm vitamin và khoáng chất vào tĩnh mạch qua ống nhỏ, cho phép các chất dinh dưỡng đi thẳng vào máu. Điều này cho phép cơ thể tiếp nhận chúng dễ dàng hơn so với việc ăn uống, dùng thực phẩm chức năng, bà Sethi nói.

Tại phòng khám của bà Sethi, liệu pháp này được đặt tên là "Magic Markle" (Markle kỳ diệu), theo tên của Nữ công tước xứ Sussex. Theo quảng cáo, liệu pháp cung cấp "năng lượng, hiệu suất, tăng khả năng ngậm nước, miễn dịch và hơn thế nữa. Được mô tả như "sự kết hợp tuyệt vời của vitamin và khoáng chất", liệu pháp "giúp người dùng cảm thấy sảng khoái trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần liền".

Theo truyền thống, truyền nước tĩnh mạch thường dành cho những người không thể ăn uống đầy đủ do bệnh tật, người có vấn đề đường ruột, các vấn đề khác cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng. Nhiều người sử dụng nó để bù nước sau khi tham gia các bộ môn thể thao nặng, chẳng hạn chạy marathon; để hồi phục sau cơn say hoặc cải thiện sức khỏe làn da. Số khác truyền vitamin C với hy vọng khỏi cúm hoặc sốt.

"Tuy nhiên, đối với những người bình thường, có lối sống lành mạnh, truyền tĩnh mạch chỉ hiệu quả trong những trường hợp cực kỳ cụ thể, chẳng hạn say xỉn hoặc căng thẳng tột độ", Sethi nói.

Chrissy Teigen chia sẻ hình ảnh truyền tĩnh mạch tại nhà. Ảnh: Chrissy Teigen

Dù đang là xu hướng, truyền vitamin tĩnh mạch không phải hiện tượng mới. Chúng lần đầu tiên được Tiến sĩ John Myers của Bệnh viện Johns Hopkins phát triển vào những năm 1960. Phát minh được ông gọi là "cocktail Myers", hỗn hợp gồm B12, vitamin B phức hợp, vitamin C, canxi và magiê.

Myers tuyên bố hỗn hợp này điều chỉnh chức năng thần kinh và cơ bắp, tăng cường trao đổi chất, ngăn ngừa tổn thương và suy thoái tế bào, đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch.

Quá trình truyền dịch thường mất từ 20 phút đến một tiếng, được thực hiện dưới sự quan sát của chuyên gia y tế. Các chuyên gia khuyến nghị khách hàng nên tham khảo ý kiến trước khi thực hiện liệu pháp.

"Người được truyền dịch nhỏ giọt nên biết về tất cả các phản ứng dị ứng có thể xảy ra, đảm bảo các bác sĩ được trang bị đầy đủ để xử lý trường hợp khẩn cấp", chuyên gia tư vấn tại Skin Décor, một phòng khám chăm sóc sức khỏe ở New Delhi, khuyến nghị.

Ngoài ra, truyền tĩnh mạch còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng. Các bệnh nhân bị huyết áp cao, suy tim sung huyết, bệnh thận hoặc gan không nên truyền nước. Ở bệnh nhân tiểu đường, truyền vitamin C tĩnh mạch có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Các chuyên gia cũng lo ngại sự phát triển không được kiểm soát của dịch vụ này, cộng với quy định lỏng lẻo trong một ngành công nghiệp còn non trẻ, gây hại nhiều hơn lợi.

Báo cáo năm 2021 trên tạp chí Nutrition Today với tiêu đề "Liệu pháp vitamin tiêm tĩnh mạch cho người tiêu dùng: Tăng cường sức khỏe hay mối đe dọa độc độc hại". Trong đó, các nhà nghiên cứu kết luận: "Không đủ bằng chứng cho thấy liệu pháp truyền vitamin có hiệu quả hơn việc ăn uống hoặc dùng thực phẩm chức năng để giảm nguy cơ thiếu vitamin và khoáng chất, hoặc hỗ trợ sức khỏe miễn dịch".

Nghiên cứu cũng nhận định dịch vụ truyền vitamin là giải pháp thay thế đắt tiền, được quảng cáo quá mức. Thường xuyên sử dụng có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng, tương tác tiêu cực với thuốc và/hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Bác sĩ đa khoa, tiến sĩ Geetanjali Kochar cho biến nếu có chế độ ăn uống cân bằng, mọi người không cần sự hỗ trợ nhân tạo như truyền tĩnh mạch.

Thục Linh (Theo WebMD, Fortune)