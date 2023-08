Hiểm họa từ các thành phần 'ẩn' núp trong sản phẩm giảm cân

Nhiều sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chứa thành phần caffeine, green tea extract (chiết xuất trà xanh), garcinia cambogia, ketone từ quả mâm xôi... có thể gây suy đa tạng.

Sau 10 ngày dùng viên uống giảm cân cấp tốc, Thúy, 28 tuổi, ở Hà Nội, bị suy kiệt, da mẩn đỏ. Cô là nhân viên kinh doanh, tăng 12 kg sau khi sinh con thứ hai. Được bạn bè chia sẻ về một loại viên uống tác dụng giảm cân nhanh chỉ trong một tuần, người phụ nữ mua một hộp trên mạng về dùng thử. Người bán giới thiệu thành phần chính là green tea extract (chiết suất trà xanh), giúp trao đổi chất, tăng quá trình chuyển hóa mỡ. Sau 10 ngày, Thúy giảm 5 kg nhưng da bắt đầu nổi mẩn đỏ, thường xuyên khát nước, có lúc người lả đi, không tập trung công việc. Đầu tháng 8, cô nhập viện với chẩn đoán suy nhược cơ thể, men gan tăng.

Gần đây, nhiều trường hợp phải nhập viện do tự ý dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Đơn cử, trường hợp bé gái 13 tuổi, ở Lạng Sơn, sau một tháng uống thuốc giảm cân thì rối loạn nhịp tim, tổn thương tế bào gan, chỉ số xét nghiệm men gan cao gấp 10 lần bình thường kèm tức ngực, khó thở. Bác sĩ phát hiện loại thuốc giảm này có thành phần garcinia cambogia (GC) - một loại trái cây nhiệt đới, gây nhiều tác dụng phụ như chóng mặt, khô miệng, tiêu chảy, tăng nhịp tim, tăng huyết áp...

Đầu năm ngoái, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận bệnh nhân nữ 37 tuổi, suýt chết do uống một loại cà phê giảm cân. Chị này được một người bạn giới thiệu loại cà phê "uống một tuần có thể giảm 4 kg", nên mua một hộp (30 gói) với giá 550.000 đồng, mỗi sáng uống một gói.

Uống đến gói thứ 4, chị khó thở, lạnh toát và háo nước, thân nhiệt hạ thấp đột ngột, nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, kết quả chụp cắt lớp thấy não bị tổn thương. Viện Pháp y giám định phát hiện trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân sử dụng có chứa sibutramine, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm dùng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì nguy hiểm tới sức khỏe.

Người muốn giảm cân nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Ảnh: Istock

Một nhóm kín trên mạng xã hội có gần 300.000 thành viên, đăng rất nhiều thông tin về các loại trà thảo mộc dạng viên, chiết xuất từ lá sen, chè vằng, tinh bưởi, linh chi... hoặc thuốc giảm cân, kẹo hủy mỡ, kem tan ủ tiêu mỡ, bột thiên nhiên. Những loại này được người bán quảng cáo "100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên, không tác dụng phụ, giúp giảm cân nhanh, không gây mệt mỏi". Hỏi về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hầu hết người bán đều trả lời chung chung "sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài", chưa đưa ra giấy tờ chứng minh.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Phẫu thuật tiêu hóa kiêm Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khuyến cáo người dùng cần cẩn trọng với các thành phần trong thuốc giảm cân bán trên mạng. Đặc biệt, nhiều thực phẩm được quảng cáo là thảo dược, song chứa các thành phần tân dược ẩn, không được công bố, có thể gây hại cho người dùng.

Ví dụ, sibutramine là một thành phần được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phát hiện có mặt trong nhiều sản phẩm được sản xuất dưới dạng thực phẩm bổ sung để giảm cân. Đây là hoạt chất có tác động đến hệ thần kinh trung ương, làm tăng lượng sérotonine và noradrénaline trong não, từ đó tạo cảm giác no và chán ăn. Tuy nhiên, chất này đã bị loại khỏi thị trường từ năm 1997 do làm tăng đáng kể huyết áp và nhịp tim, đe dọa tính mạng người có bệnh tim.

Hoặc caffeine và green tea extract khá phổ biến, trong đó caffeine giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất và tỉnh táo hơn, song việc sử dụng quá nhiều có thể gây tăng nhịp tim, lo âu và khó ngủ. Green tea extract chứa các hợp chất chống oxy hóa, tăng cường quá trình đốt cháy mỡ, dù vậy hiệu quả không lớn và cần kết hợp với chế độ ăn uống, tập thể dục.

Hai thành phần garcinia cambogia (một loại trái cây nhiệt đới, họ măng cụt, hình dạng giống quả bí ngô nhỏ, màu xanh lá) và raspberry ketones (ketone từ quả mâm xôi) được cho là có khả năng ức chế sự hình thành mỡ và giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, các nghiên cứu về hiệu quả vẫn còn tranh cãi và chưa rõ ràng.

Hydroxycut là một loạt các sản phẩm chứa các hợp chất khác nhau như caffeine, cây mâm xôi và các thảo dược. Tuy nhiên, một số sản phẩm hydroxycut đã bị rút khỏi thị trường do gây hại cho sức khỏe. Orlistat là một chất ức chế lipase, giúp ngăn chất béo trong thức ăn bị hấp thụ, song nó cũng có thể gây các tác dụng phụ như tiêu chảy và khó tiêu hóa.

Ông Tuấn nhận định các sản phẩm giảm cân chưa rõ nguồn gốc hoặc không được kiểm tra có thể gây căng thẳng hoặc hại cho gan, thận. Hơn thế, chúng còn tác động không mong muốn cho cơ thể, như rối loạn tiêu hóa, tim mạch, thần kinh và nhiều vấn đề khác. Mặt khác, việc sử dụng đồng thời sản phẩm giảm cân với các thuốc chữa bệnh khác có thể ảnh hưởng hiệu quả của cả hai loại thuốc.

"Việc sử dụng các sản phẩm giảm cân không thể thay thế cho chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh", ông Tuấn nói, cho biết hiện nhiều phương pháp giảm cân khoa học được chứng minh hiệu quả. Đơn cử, chế độ kiểm soát lượng calo (in) thấp hơn lượng calo tiêu thụ (out) giúp cơ thể đốt cháy mỡ dự trữ. Tuy nhiên, cần đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất, tập trung vào việc tiêu thụ thức ăn giàu chất xơ, thực phẩm tự nhiên và thức ăn ít chế biến. Ăn chậm giúp duy trì cảm giác no lâu.

Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường quá trình đốt cháy calo và cải thiện sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, trạng thái tinh thần có thể ảnh hưởng đến thói quen ăn uống và lối sống. Kỹ thuật quản lý căng thẳng như thiền, yoga, hoặc tìm kiếm hỗ trợ tâm lý có thể giúp duy trì cảm xúc tích cực trong việc giảm cân.

Các biện pháp can thiệp y tế như chương trình giảm cân chuyên nghiệp, dinh dưỡng điều trị, thuốc giảm cảm giác thèm ăn, phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày được áp dụng với người có tình trạng béo phì gây nguy hiểm sức khỏe. Lưu ý, mỗi người có cơ địa và điều kiện sức khỏe khác nhau, tốt nhất là thảo luận với bác sĩ trước khi quyết định áp dụng bất kỳ biện pháp nào.

Thúy Quỳnh