Hezbollah dọa trả đũa nếu Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Hezbollah tuyên bố "đang đặt ngón tay lên cò súng" nhằm đề phòng Israel vi phạm lệnh ngừng bắn 10 ngày với Lebanon.

"Các thành viên của chúng tôi vẫn đặt ngón tay trên cò súng, bởi họ luôn cảnh giác trước khả năng đối phương trở mặt", nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon tuyên bố hôm nay, khi đề cập khả năng trả đũa nếu Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực trước đó một ngày.

Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã thực hiện "2.184 chiến dịch nhằm vào Israel và lực lượng của nước này tại Lebanon" trong thời gian xung đột.

Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin.

Israel phá hủy công trình nghi là cơ sở của Hezbollah trong video công bố ngày 16/4. Video: IDF

Lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Lebanon và Israel được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, có hiệu lực từ chiều 16/4. Tuy nhiên, quân đội Lebanon sau đó khuyến cáo người dân ở khu vực miền nam thận trọng khi quay trở về nơi sinh sống, cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục các cuộc tấn công.

Vào thời điểm thỏa thuận có hiệu lực, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tấn công "hơn 380 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon" và đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng tiếp tục hoạt động chiến đấu.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được đánh giá là bước quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm kết thúc xung đột với Iran. Tehran nhiều lần tuyên bố bất cứ thỏa thuận nào với Washington đều phải có điều khoản về dừng giao tranh tại Lebanon.

Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon "sẽ hành xử tốt và đúng mực" trong giai đoạn này. "Nếu họ làm vậy, đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời. Không còn người thiệt mạng nữa, hòa bình cuối cùng cũng đến", ông nói.

Đạn vạch đường trên bầu trời thủ đô Beirut ngày 17/4 khi người dân Lebanon ăn mừng lệnh ngừng bắn. Ảnh: AP

Hassan Fadlallah, nghị sĩ cấp cao của Hezbollah, cho rằng nhóm vũ trang này tuân thủ lệnh ngừng bắn hay không sẽ phụ thuộc vào việc Israel có cam kết chấm dứt mọi hình thức thù địch hay không.

Trong khi đó, một quan chức an ninh Israel cho biết quân đội nước này "không có kế hoạch rút quân khỏi miền nam Lebanon" trong mọi thỏa thuận ngừng bắn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Al Jazeera, Time of Israel)