Hết hợp đồng, tôi có được vứt đồ của người thuê chây ỳ không dọn đi?

Tôi cho cặp vợ chồng thuê căn hộ chung cư. Hai tháng nay, họ chỉ trả được một nửa tiền, quá hạn hợp đồng cũng không trả nhà. (Độc giả Thu Vân)

Hợp đồng thuê nhà cũng hết thời hạn cả tháng nay, tôi yêu cầu dọn đi để cho người khác thuê nhưng họ năn nỉ nói hiện đã về quê, qua Tết mới trở lại. Tôi nói nếu không trả tiền nhà thì tôi sẽ dọn đồ ra ngoài.

Tôi có nhờ ban quản lý chung cư tới lập biên bản về việc dọn đồ nhưng họ nói do chủ tài sản không có đây nên không chịu trách nhiệm về việc nếu bị mất. Công an phường thì nói đây là quan hệ dân sự, các bên tự thỏa thuận. Công an không tham gia chứng kiến.

Đây là nhà của tôi, người thuê nợ tiền lại không dọn đồ đi, vậy giờ hết hạn hợp đồng tôi có được tự ý dọn đồ của họ ra ngoài không?

Luật sư tư vấn