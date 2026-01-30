Hermès ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026 cho nam giới

Nhà thiết kế Véronique Nichanian nói lời từ biệt với vai trò giám đốc nghệ thuật mảng thời trang nam bằng bộ sưu tập Thu Đông 2026. Bà gắn bó và xây dựng hình tượng quý ông lịch lãm, cá tính cho thương hiệu Hermès từ năm 1988.
Trong bộ sưu tập mới, khái niệm "Habiter le temps" (cư ngụ trong thời gian) được nhà thiết kế chọn làm kim chỉ nam, như lời nhắc nhở trang phục thực chất là một không gian sống, nơi người đàn ông tìm thấy sự trú ngụ bình yên, luôn vững bước trên những hành trình mới.
Bộ sưu tập với những thiết kế cho thấy thông điệp vượt khỏi khái niệm mùa mốt, gắn bó lâu dài với hành trình của người mặc. Triết lý "Lignes claires" (đường nét rõ ràng) được thể hiện trong phom áo khoác và suit, với độ chuẩn xác cao.
Nichanian tái định nghĩa họa tiết qua khái niệm "Le dessin comme matière" (xem họa tiết như một chất liệu). Những đường pinstripe (sọc mảnh) kinh điển được đưa lên da bê light calfskin mềm mại (da bê mỏng, nhẹ và mịn), “biến” các nét hình học thành một phần tự nhiên của bề mặt da, đồng thời thử thách giới hạn của kỹ thuật thủ công truyền thống.
Bộ suit bằng da với họa tiết kẻ pinstripe xóa bỏ ranh giới giữa tính cứng cáp của cấu trúc suit và sự uyển chuyển, gợi cảm của chất liệu da, cũng như dễ dàng hòa nhập với các chất liệu len ấm áp.
Họa tiết pinstripe cũng được thể hiện trên một thiết kế áo len khác trong bộ sưu tập.
Vân da bò sát cứng cáp tạo thành cấu trúc của bộ suit hai mảnh, nhưng vẫn giữ độ mềm mại. Khi khoác lên mình, quý ông không cảm thấy sức nặng của trang phục mà là sự bao bọc nhẹ nhàng của một lớp da thứ hai, nhờ vào những cấu trúc lớp dựng siêu nhẹ được tính toán tỉ mỉ.
Sức quyến rũ của Hermès dưới thời Nichanian luôn nằm khuất lấp. Khái niệm "Détails égoïstes" (tiểu tiết cá nhân) tiếp tục được tôn vinh. Đó là những đường may ẩn sau cổ áo, hay những chiếc túi hộp được đặt lệch vị trí tạo nhịp điệu thị giác khác lạ.
Triết lý "L’envers beau comme l’endroit" (mặt trái đẹp như mặt phải) cũng được áp dụng trong các mẫu thiết kế. Một chiếc áo choàng bằng len và cashmere có khả năng mặc được hai mặt, khoe vẻ đẹp của các thớ vải tự nhiên. Đặc biệt, sự xuất hiện của chất liệu Toilovent – một loại vải kỹ thuật siêu nhẹ dùng để lót bên trong lớp da cừu nappa, mang lại một trải nghiệm đối lập.
Tủ đồ mùa lạnh của Hermès sử dụng bảng màu đa dạng, có chiều sâu, xoay quanh các sắc xanh mực, xám đậm, nâu than bùn và đen cam thảo. Những gam màu này mang lại cảm giác tĩnh lặng, dễ chịu, gợi liên tưởng đến thiên nhiên cuối năm mà không gây nặng nề. Điểm tinh tế nằm ở cách Nichanian khéo léo thêm các mảng màu nổi như những điểm nhấn, giúp cân bằng và dẫn dắt cảm xúc của người nhìn. Ẩn sau những gam màu trầm như xanh hussard hay nâu than bùn là lớp lót đỏ san hô ấm áp, tạo điểm nhấn bất ngờ.
Những điểm màu như vàng nhụy hoa, xanh rêu hay đỏ bordeaux xuất hiện trên khăn quàng intarsia và áo len bouclette, tạo điểm nhấn nổi bật giữa bảng màu trung tính. Chúng giúp tổng thể bớt tĩnh lặng, mang lại cảm giác sinh động cho trang phục mùa đông. Sự chuyển sắc từ xanh Maldives sang tông đất nung Toscana thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng.
Bên cạnh các mẫu trang phục và khăn, thiết kế túi Plume trứ danh của Hermès được sáng tạo trông "ngầu" hơn với phiên bản Fourre-Tout On Radio. Chúng được lấy cảm hứng từ máy nghe nhạc Boombox hay được bổ sung thêm các ngăn đựng đồ tiện dụng.
Nhà thiết kế Véronique Nichanian (áo trắng) trong hậu trường show diễn cuối cùng của bà tại Hermès. Với bộ sưu tập này, bà chính thức khép lại hành trình dẫn dắt thời trang nam Hermès. Thay thế bà là nhà thiết kế trẻ Grace Wales Bonner.
Hải My
Ảnh: Hermès
Tại Việt Nam, thương hiệu Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
Địa chỉ cửa hàng:
- 24 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0243 936 9205.
- Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP HCM. Điện thoại: 028 3936 9170.