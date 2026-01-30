Hermès ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2026 cho nam giới

Nhà thiết kế Véronique Nichanian nói lời từ biệt với vai trò giám đốc nghệ thuật mảng thời trang nam bằng bộ sưu tập Thu Đông 2026. Bà gắn bó và xây dựng hình tượng quý ông lịch lãm, cá tính cho thương hiệu Hermès từ năm 1988.

Trong bộ sưu tập mới, khái niệm "Habiter le temps" (cư ngụ trong thời gian) được nhà thiết kế chọn làm kim chỉ nam, như lời nhắc nhở trang phục thực chất là một không gian sống, nơi người đàn ông tìm thấy sự trú ngụ bình yên, luôn vững bước trên những hành trình mới.