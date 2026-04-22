Heragon City áp dụng lãi suất 0% trong 12 tháng

Người mua nhà tại dự án Heragon City được hỗ trợ vay tới 70% giá trị sản phẩm, áp dụng lãi suất 0% trong 12 tháng cùng nhiều ưu đãi thanh toán.

Theo chính sách mới, người mua chọn phương án thanh toán theo tiến độ tiêu chuẩn được chiết khấu 5%, trong khi thanh toán sớm hưởng mức ưu đãi tới 8,5%. Chủ đầu tư đồng thời triển khai chương trình dành cho khách đăng ký sớm và áp dụng mức giảm thêm với các giao dịch số lượng lớn.

Tiến độ thanh toán được chia thành nhiều đợt, bám sát quá trình xây dựng và bàn giao, giúp người mua chủ động dòng tiền. Đại diện đơn vị phân phối cho biết việc áp dụng chính sách ngay từ thời điểm mở bán nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng.

Lễ ra quân dự án Heragon City ngày 11/4. Ảnh: MBLand

Heragon City tọa lạc tại phường Hàm Rồng (Thanh Hóa), ra mắt thị trường từ quý II. Dự án phát triển theo mô hình đô thị công viên trung tâm ven sông, với mật độ xây dựng 28,3%, hướng đến không gian sống sinh thái.

Khu đô thị nằm giữa hai trục giao thông Hùng Vương và đại lộ Nam sông Mã, kết nối thuận lợi với trung tâm hiện hữu và khu hành chính mới. Vị trí này cũng giúp tiếp cận nhanh quốc lộ 10 và quốc lộ 1A, thuận tiện di chuyển về Hà Nội cùng các tỉnh phía Bắc.

Đại diện MBLand cho biết, khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, hoàn thiện pháp lý, đồng thời triển khai hạ tầng trước khi mở bán. Với định hướng phát triển theo mô hình Park Living, Heragon City gắn không gian sống với cảnh quan và hệ thống tiện ích.

The Legacy là phân khu đầu tiên được giới thiệu ra thị trường có quy mô 25,1 ha. Ảnh: MBLand

Theo quy hoạch đô thị Thanh Hóa đến năm 2040, khu vực ven sông sẽ phát triển theo hướng sinh thái, kết hợp các khu đô thị mới với hệ thống công viên và tiện ích công cộng. Với vị trí gần sông Mã và quần thể núi Hàm Rồng, Heragon City kỳ vọng hưởng lợi từ quy hoạch và xu hướng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian của khu vực.

Song Anh