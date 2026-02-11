Vì hiểu nhầm, tôi lỡ đá mạnh chàng trai mới quen

Tôi thấy sắc mặt anh đỏ, trông có vẻ rất khó chịu, cố cười và giải thích là định trêu tôi một chút.

Tôi đang rất áy náy và bối rối. Tôi vốn nhát trai và sợ đàn ông. Vì vậy, dịp cuối năm, tôi quyết định phải vượt qua nỗi sợ của mình và đã viết một bài trên chuyên mục Hẹn hò để mong sang năm bớt sợ đàn ông, rồi sau đó tìm chồng. Tôi nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chọn ra những người mà trực giác bảo là khi gặp tôi sẽ cảm thấy an toàn.

Tôi nghĩ mọi thứ tạm ổn, cho đến một buổi trò chuyện nhỏ, có một anh trong lúc nói chuyện vui vẻ, đứng dậy định đùa cho vui. Theo phản xạ tự nhiên của tôi, khi cảm thấy có gì đó nguy hiểm, tôi lỡ giơ chân đá một cước vào nơi nhạy cảm của anh. Sau đó, tôi thấy sắc mặt anh đỏ, trông có vẻ rất khó chịu. Anh cố cười và giải thích là định trêu tôi một chút. Lúc đó tôi không hiểu, nghĩ là anh định làm hành động gì quá đáng nên tôi lỡ chân (tôi biết chút xíu Kendo).

Tôi thật sự rất xấu hổ, áy náy và làm bị thương anh. Tôi có nhắn qua email để xin lỗi, xin phép gửi tiền thuốc men, điều trị nếu có vì tôi không biết mức độ tổn thương. Tôi không muốn gặp anh nữa, phần vì ngại, phần vì chưa có cảm xúc đặc biệt với anh. Giờ tôi không biết nói sao với anh vì nếu gặp thì tôi không muốn nữa. Anh bảo anh ổn, không sao. Chuyện này khá tế nhị. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Thu Uyên