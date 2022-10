Hẹn gặp em ở thành phố Ban Mê

Hẹn gặp em vào một ngày nắng đẹp, mình cùng nhau đi dạo trên đường phố Ban Mê.

Chào em - cô gái Tây Nguyên,

Dạo này do ảnh hưởng bão nên thời tiết tại mảnh đất cao nguyên hơi thất thường, mưa nhiều, trời trở lạnh, em đi đâu nhớ cẩn thận, đừng quên mặc áo ấm nhé.

Anh 32 tuổi, sống và làm việc tại phường Tân An. Về công việc, anh công tác trong ngành công an, sống có kỷ luật, trước sau rõ ràng. Mọi người luôn nói những người làm nghề này rất khô khan, cộc cằn. Có lẽ do đặc thù công việc nên có những lúc cần phải cứng rắn nên làm cho người khác có suy nghĩ như vậy. Em có nghĩ thế không?

Anh luôn tâm niệm gia đình là quan trọng nhất nên trong cuộc sống, anh là người hiểu chuyện, phải trái, trước sau rõ ràng, sống tình cảm, kính trọng lễ phép với mọi người. Trong công việc, anh luôn để tâm, có trách nhiệm với những việc mình làm.

Về ngoại hình, anh cao trên 1,7 m, mọi người thường nói anh đẹp trai, có giọng nói hay, nhưng anh chỉ dám nhận mình ưa nhìn thôi. Dù sao nghe được những lời khen vẫn thấy vui vui. Thời gian rảnh, anh thường tập luyện võ thuật, chơi côn nhị khúc, tập gym để rèn luyện sức khỏe và có thể hình cân đối, ưa nhìn, quan trọng nhất là có sức khỏe, khả năng để bảo vệ gia đình những lúc cần thiết. Vì vậy anh có cuộc sống lành mạnh, rượu bia ít dùng, chỉ uống những lúc cần cho công việc nhưng luôn trong tầm kiểm soát, anh tuyệt đối không hút thuốc.

Anh thích đọc sách và chơi đàn guitar vào buổi tối, vì thời gian đó là lúc yên lặng nhất để bình tâm lại sau một ngày làm việc, ngồi một chỗ gió mát nhè nhẹ, chơi bản nhạc mà mình thích. Nếu có duyên, anh sẽ vừa đàn, vừa hát cho em nghe những bài hát em thích. Mà anh nói trước là giọng anh không quá xuất sắc đâu.

Em có thích đi xem phim hay dạo quanh thành phố những lúc rảnh không? Nếu có, anh sẽ chở em đi. Thành phố mình có rất nhiều quán cà phê và các khu du lịch sinh thái đẹp, nhưng anh lại chưa từng đến đó lần nào, vì đi một mình buồn lắm.

Thời gian trôi thật nhanh, trước đây anh cần thời gian để hoàn thiện tất cả về công việc, mải mê nên không chú ý đến chuyện lập gia đình, quay đi quay lại đã 32 tuổi, giật mình và nghĩ lại cũng đến lúc rồi. Anh xác định sẽ lập gia đình trong một hoặc hai năm tới.

Nếu những điều anh nói trên đây giống như chàng trai em đang tìm kiếm, hãy gửi mail cho anh nhé. Mong một ngày nắng đẹp nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố Ban Mê. Có khi nào gặp em, anh lại thốt lên: "Thì ra đó là em" không nhỉ, vì thành phố này nhỏ lắm.

