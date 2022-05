Hẹn gặp em ở Sài Gòn

Qua bài viết này, anh hy vọng tìm thấy em - người cảm thông, hiểu và tin tưởng anh.

Chào em - người mà anh mong sẽ nên duyên sau bài viết này,

Cuộc sống về vật chất không biết thế nào là đủ, phải không em? Anh thấy mình có đầy đủ: đủ ba mẹ để quan tâm, yêu thương; đủ anh chị em; đủ bạn và có công việc ổn định trong thời buổi dịch bệnh khó khăn này.

Xin giới thiệu chút về anh: cao 1,62 m, nặng 55 kg, chưa từng kết hôn, quê ở miền Bắc, tự lập từ năm 18 tuổi, sống ở TP HCM được chín năm, sáu năm công tác ở miền Trung, giờ anh sống và làm việc tại Sài Gòn.

Về công việc: Anh làm bên kỹ thuật, lương không cao lắm nhưng đủ lo cho cuộc sống. Anh không la cà quán xá, nhậu nhẹt ít, không hút thuốc lá (anh sợ nhất ngửi mùi thuốc lá).

Về tính cách: anh vui vẻ, hòa đồng, có chút hài hước, bên cạnh đó hơi cá tính và độc lập.

Mong muốn về bạn đời:

- Độ tuổi từ 25 đến 30.

- Ngoại hình trên trung bình, dễ nhìn.

- Hiểu chuyện, có hiếu.

- Sống và làm việc ở Sài Gòn.

Chúc em và gia đình bình an, vui vẻ, mạnh khỏe.

See you soon.

