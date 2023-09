Hẹn anh đi dạo vào mùa thu Hà Nội

Em thấy mình có tính cách hiền, hướng thiện, hay giúp đỡ mọi người, cũng có một chút xinh xắn (thả nhẹ chút thính).

"Người ta con lớn tướng rồi mà con của mẹ vẫn chưa yêu ai thế", mẹ em nói vậy. "Mấy đứa bằng tuổi bà mấy đời chồng rồi, bà vẫn chưa có ai yêu là sao", bạn thân của em nói thế. Mỗi lần nghe như vậy em đều cười. Hà Nội vào thu rồi anh ơi, em rất muốn được cùng anh lượn lờ phố xá, ăn vặt và kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, cũng không muốn mẹ phàn nàn hay bạn bè cười cợt nữa. Em đã sẵn sàng bước vào mối quan hệ ưu tiên của chúng ta rồi này.

Em sinh năm 1991, tâm hồn 19 nhé. Viết đến đoạn này là em bị bí từ rồi, không biết viết gì tiếp theo để gây sự chú ý của anh, em xin phép nói qua những thông tin về bản thân, tới khi mình nhắn tin quen nhau anh cũng không phải hỏi nhiều ạ.

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng mà không phải trung tâm. Ngày bé em cũng phải làm lụng vất vả, cấy gặt, rồi mò cua bắt ốc cùng bố mẹ và đi làm thuê đỡ đần bố mẹ nhiều lắm. Thế nên nhà anh có làm ruộng thì em cũng về đỡ bố mẹ anh được, nhưng em sẽ biếu bố mẹ tiền để bố mẹ thuê người nha. Bố mẹ em vẫn hay nói chuyện ngày xưa, so với các bạn thì em là vất vả nhất. Ví dụ như các bạn đi chơi thì em đi làm, các bạn đi học thêm thì em không được đi học thêm. Tết đến các bạn được mua quần áo mới, còn em thì mẹ đi xin các dì cho bộ nào thì mặc bộ đó, mãi sau này em tự học may nên may được đồ cho mình (nhưng cũng ít thôi vì không có tiền mua vải). Đợt covid khẩu trang tăng giá, em cũng tự may khẩu trang cho mình và gửi đi tặng mọi người đó, anh thấy em giỏi chưa nào? Em nói thế là để anh hiểu em hơn, em cũng xuất phát điểm là con gái nhà nông, bố mẹ em thật thà chất phác lắm. Em tin là anh mà làm con rể bố mẹ em thì cũng mê tít luôn nha.

Nói qua về quá khứ để anh hiểu hơn về con người hiện tại của em. May mắn thay, dù làm lụng vất vả, cũng không có tiền đi học thêm nhưng được cái em "thông minh" (đấy là mọi người khen em thế), còn em thì thấy là mình may mắn. Năm nào em cũng được học sinh giỏi, năm nào cũng được tiền thưởng khuyến học rồi đỗ đại học. Mà mỗi lần dành học bổng thì bố mẹ em lại cười tít cả mắt. Đấy là ngày đại học, dành được tiền học bổng nên bố mẹ cũng không phải cho nhiều tiền đóng học, nên lúc nào cũng khoe con gái bố mẹ học giỏi nên nuôi nhàn tênh. Rồi học xong đại học, em may mắn đi làm, được cơ quan cử đi học cao học và có một công việc khá ổn so với mặt bằng chung hiện tại. Công việc khiến em yêu thích và gắn bó lâu dài, không gò bó em về thời gian, cũng có vị trí trong công ty và thỉnh thoảng có chút dư giả biếu bố mẹ chút tiêu vặt. Thế là bố mẹ suốt ngày bảo mẹ có con, mẹ nở mày nở mặt kiểu: "Đẻ con gái ngoan sướng thế". Mẹ bảo: "Mọi người toàn nói mẹ sướng, còn họ thì không có con gái nên thiệt thòi", em cười.

Về tính cách, em nghe mọi người nói: người thông minh chắc chắn sẽ hài hước. Em chỉ hài hước thôi, còn thông minh thì không biết ạ. Sau này anh tìm hiểu em thì anh đánh giá nhé. Nếu không thông minh thì anh cứ khen em một câu cho em phấn khởi anh nhé. Trong công việc em có chút khó tính, nói nhiều nhưng luôn tạo không khí cởi mở trong môi trường làm việc, biết phát huy thế mạnh của anh em để công việc trôi chảy. Vì thế anh em làm cùng em rất thích và quý mến em.

Em luôn đề cao giá trị của sự tử tế: sống tử tế, làm điều tử tế. Em luôn coi mọi người xung quanh như anh chị em của mình và nếu như mình làm điều gì đó sai trái khiến mọi người tổn thương thì bản thân mình sẽ là sống lỗi. Về cuộc sống hàng ngày: Em là người sống độc lập, chăm chỉ. Em biết mỗi người đều có những ưu điểm và nhược điểm và vì thế không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân. Em yêu thích đọc sách, chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, thỉnh thoảng cũng ham ăn, ham ngủ. Em nấu ăn rất ổn, em có thể nấu nhiều món ăn, từ bình dân tới sang trọng em đều có thể nấu cho anh ăn.

Em có biết một chút về âm nhạc và về hoa. Em rất hy vọng có anh làm cùng em mọi điều trong cuộc sống, nếu anh không thích thì chỉ cần sự hiện diện của anh cũng đủ khiến em thấy yên tâm rồi ạ.

Về lý do vì sao tới giờ em vẫn độc thân: Em nghĩ là chưa tìm được người phù hợp, cả thanh xuân em mải đi học, rồi làm việc. Thế là suốt một thời gian dài em không yêu ai cả, em nghĩ là tình yêu cũng rất đẹp, nên lần này em quyết định viết thư cho anh. Em mong anh có cùng suy nghĩ và kết nối với em.

Vì sinh ra trong gia đình nghèo, em luôn tự nhủ phải cố gắng, chăm chỉ, chắc có thể em không có được bệ phóng tốt từ bố mẹ. Em muốn sau này, chúng mình sẽ là xuất phát điểm tốt của con, không hẳn là có nhiều tiền mà muốn con có trí tuệ, có đạo đức, nghị lực và lòng nhân ái và chúng mình làm gương cho con. Đấy là mong muốn của em thôi, còn chúng mình cũng không xem đó là áp lực, em tin là đủ hiểu nhau thì sẽ làm nên mọi điều tốt đẹp.

Về anh, anh làm công việc gì cũng được, miễn cảm thấy thích và yêu mến. Anh vui vẻ, hài hước cũng được, mà ít nói trầm tính cũng được, miễn anh là chính anh và yêu thương em. Tính cách em hiền nên em cũng thích anh hiền một chút. Em đặc biệt thích người sống có đạo đức, học thức và hiểu chuyện.Viết nhiều quá lại lan man, về cơ bản em mong muốn anh hơn em ít tuổi thôi, tại vì em cũng nhiều tuổi rồi á. Tính em trẻ trung nên nói chuyện cũng tếu táo, sợ anh hơn em nhiều quá em bắt chuyện không kịp ạ. Mong thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ